VIDEO - Napoli irrefrenabile! A La Spezia finisce 0-3, gol e highlights

Il Napoli non si ferma più: ennesima vittoria in campionato per i ragazzi di Luciano Spalletti, che superano brillantemente anche l'esame Spezia. Al Picco finisce 3-0 per gli azzurri: risultato maturato interamente nella ripresa e confezionato dalla premiata ditta Kvaratskhelia-Osimhen, autori rispettivamente di un gol (su calcio di rigore) e di una doppietta. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).