VIDEO - "Odio Napoli" all'arrivo di Lukaku e l'inviato di Sportitalia lo condanna in diretta

Migliaia di tifosi romanisti da questo pomeriggio hanno affollato l'aeroporto di Ciampino per l'arrivo di Lukaku. Euforia per l'acquisto, ma non sono mancati i soliti beceri cori contro i napoletani. In diretta su Sportitalia, nell'attesa dell'arrivo dell'attaccante, l'inviato a Ciampino Francesco Tringali ha con grande prontezza interrotto il collegamento ("ecco l'ambiente... non è bellissimo e vi restituisco la linea") una volta percepito il coro "Odio Napoli".