VIDEO - Rog incredulo in Modena-Cagliari: l'ex azzurro riceve un'espulsione senza senso

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'espulsione davvero senza senza per Marko Rog ieri sera nell'anticipo di Serie B tra Modena e Cagliari. Il centrocampista rossoblù subisce fallo, ma per l'arbitro Perenzoni è lui a commetterlo: secondo giallo e rosso per l'ex azzurro, che lascia il campo incredulo. Il video dell'azione è divenuto virale su Twitter. Di seguito gli highlights pubblicati dal Modena su Twitter: l'episodio dell'espulsione intorno al minuto 2:05