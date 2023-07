VIDEO - Sfida di abilità tecnica e rapidità. E chi perde paga pegno: piegamenti!

Il Napoli si diverte con una sfida di abilità tecnica e rapidità sul campo di Castel di Sangro.

Il Napoli si diverte con una sfida di abilità tecnica e rapidità sul campo di Castel di Sangro. La squadra, divisa in 4 gruppi, deve scambiarsi velocemente la palla in triangolazioni evitando una sagoma, cercando di fare centro in una mini porta. Il gruppetto più lento paga pegno con 10 piegamenti. Di seguito le immagini.