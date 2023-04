VIDEO - Tensione alle stelle tra Stellini e De Zerbi: la lite tra i due tecnici italiani

Cristian Stellini batte Roberto De Zerbi, ma nessuno dei due se la gode.

Il successo del Tottenham, 2-1 al Brighton, è il risultato più significativo del pomeriggio in Premier League, caratterizzato dalla tensione alle stelle fra i due allenatori italiani. Protagonisti di un diverbio nel pre-partita, Stellini e De Zerbi sono stati poi espulsi al 57' dopo un principio di rissa fra le due panchine, dal quale i tecnici sono in verità rimasti estranei (solo De Zerbi si è avvicinato, ma per sedare gli animi) ma sono stati comunque allontanati in rappresentanza dei rispettivi staff. Di seguito le immagini.