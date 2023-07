VIDEO - Toronto crolla a Orlando, follia Bernardeschi: espulso per testata a un avversario

Nella notte italiana si sono giocate alcune partite di MLS, tra cui l'impegno di Toronto in Florida contro Orlando. Brutta serata per i canadesi, sconfitti 4-0, e in particolare per Federico Bernardeschi. L'esterno ex Juventus e Fiorentina, al minuto 63 della partita con la sua squadra già sotto di due gol, ha colpito con una testata l'avversario Wilder Cartagena al termine di un breve battibecco. Già ammonito, Bernardeschi è stato a quel punto cacciato dal campo con tanto di cartellino rosso.

Federico Bernardeschi red card against Orlando City. Toronto FC down 2-0.



Likely on their way to their fourth straight loss, if result holds. Would be one win in their last 12 matches. pic.twitter.com/5wDUiUnNEP