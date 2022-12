Villarreal più avanti perché ha già finito la preparazione: martedì c'è la Coppa del Re

Ottima chiusura di preparazione invernale per il Villarreal, elogiato anche dalla stampa spagnola per il successo di Napoli

© foto di José María Díaz Acosta

Ottima chiusura di preparazione invernale per il Villarreal, elogiato anche dalla stampa spagnola per il successo di Napoli che lascia ben sperare per la risalita nella Liga. Intanto il club spagnolo ha dovuto anticipare e chiudere già oggi il periodo di preparazione perché martedì scenderà in campo per la Coppa del Re mentre la giornata di Liga a differenza della Serie A arriverà già per il 30 dicembre.