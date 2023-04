"Vinceremo, vinceremo il tricolor!", il Maradona non dimentica il vero obiettivo

Nonostante la grande delusione per l'eliminazione in Champions League, il pubblico del Maradona non abbandona la squadra.

I tifosi azzurri cantano: "Vinceremo, vinceremo il tricolor!". Testa al campionato dove alla squadra di Spalletti manca solo la matematica per chiudere il discorso.