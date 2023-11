Visto il Milan? Il Napoli non dimentichi l'enorme possibilità che ha

Giroud squalificato ma comunque 37enne, Okafor e Leao ko, Jovic corpo estraneo al gioco: il Milan con la Fiorentina convocherà il 15enne Camarda

© foto di www.imagephotoagency.it

Giroud squalificato ma comunque 37enne, Okafor e Leao ko, Jovic corpo estraneo al gioco: il Milan con la Fiorentina convocherà il 15enne Camarda per l'emergenza in attacco. La società in estate ha cercato invano un attaccante senza riuscirci e ora si ritrova ad affrontare una prova chiave con un solo titolare a disposizione, Jovic, tra l'altro deludente e fuori forma. Il Napoli, invece, vanta un attacco da far invidia alle big d'Europa. Osimhen ko? C'è Raspadori. Volendo anche Simeone. Tre potenziali titolari. Un lusso per Mazzarri.