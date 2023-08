Vittoria nel penultimo test e rivelazione: Garcia svela gli "infortuni di mercato"

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Sotto gli occhi di Natan, difensore brasiliano prelevato dal Red Bull Bragantino e che ieri ha svolto le visite mediche a Villa Stuart prima di presentarsi in ritiro a Castel di Sangro, il Napoli di Rudi Garcia ha battuto 1-0 l'Augsburg nel penultimo test del pre-campionato mostrando diversi segnali positivi. Di Rrahmani il gol che ha deciso la sfida, ma le indicazioni più importanti sono arrivate dal minutaggio dei titolari - aumentato a livelli esponenziali rispetto all'ultimo test, toccando i 90 minuti per molti elementi - e dallo stop agli affaticamenti muscolari visto che solo Politano ha riscontrato dei problemini ma a seguito di una botta (leggera distorsione alla caviglia, il bollettino diffuso dal club azzurro). A chiarire la situazione legata agli infortuni però ci ha pensato proprio Rudi Garcia, senza diplomazia, infiammando così il mercato.

Il tecnico del Napoli senza troppi giri di parole s'è difeso dalle perplessità sui tanti infortuni chiarendo che alcuni giocatori sono fermi per il mercato, non per effettivi problemi muscolari: "A differenza dell’anno scorso dove la squadra doveva essere preparata solo per 3 mesi mezzo, perché c’erano i Mondiali, adesso ha lavorato molto più forte. E' normale che abbiamo giocatori che un po’ gestiamo e li togliamo dall’allenamento per un paio di giorni. Di veri infortuni ne abbiamo due: Mario Rui e Anguissa, ma il primo forse martedì torna in gruppo e per Frank è molto leggero e secondo me lo avremo per la prima giornata. Poi - ha aggiunto il tecnico - ci sono anche infortuni di mercato", il passaggio che ha svelato diverse situazioni di mercato assolutamente in bilico.

A Piotr Zielinski, in primis. Da ieri sono tornate fortissime le sirene dell'Al Ahli con un'offerta irrinunciabile per il polacco, ma anche per il club partenopeo (sui 25mln di euro) per un giocatore in scadenza 2024: "Zielinski out perché in partenza? Siete intelligenti, non ho nulla da dire. Le cose vanno avanti. Speriamo che nell’ultima gara contro l’Apollon possiamo avere una squadra vicina a quella che inizierà”. Nonostante i rumors, invece, il discorso sembra diverso per Osimhen: "Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno lì. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti. Però quando sei in piena maturità, ciò che ti propongono oggi te lo propongono anche tra 3-4 anni". Del resto il Napoli vuole respingere l'assalto dell'Al Hilal.