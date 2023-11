"Voltiamo pagina proseguendo nella crescita". 10 anni fa il tweet di ADL di addio a Mazzarri

Mazzarri firmerà il suo contratto nel corso del pomeriggio, prima di mettersi al lavoro in vista della ripresa del campionato.

"Salutiamo Mazzarri, ringraziamolo per quanto fatto. Voltiamo pagina proseguendo nella crescita. Via Twitter saprete il nuovo allenatore". 19 maggio 2013, più di 10 anni fa, e un tweet, quello di Aurelio De Laurentiis, che sapeva di un addio con l'amaro in bocca, dopo quattro stagioni positive che hanno dato l'inizio a quella crescita che ha poi portato allo scudetto dell'anno scorso. Nel frattempo sono successe tante cose, sono passati tanti allenatori, ma tra qualche ora arriverà l'ufficialità del ritorno sulla panchina azzurra di Walter Mazzarri, che prenderà il posto di Rudi Garcia e avrà il difficile compito di risollevare le sorti dei campioni d'Italia, che dopo l'addio di Spalletti non hanno ancora ritrovato la strada.

I dettagli del contratto.

Mazzarri firmerà un accordo fino al 30 giugno 2024, senza nessuna opzione di rinnovo, con la società campione d'Italia che si riserva comunque di valutare un eventuale rinnovo al termine di questa stagione in base ai risultati ottenuti dalla squadra in questi sette mesi. L'accordo è ormai stato trovato e lo stesso Mazzarri firmerà il suo contratto nel corso del pomeriggio, prima di mettersi al lavoro in vista della ripresa del campionato.