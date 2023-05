Doppio cambio per il Napoli al 69'.

Doppio cambio per il Napoli al 69'. Escono Osimhen, molto arrabbiato per la sostiuzione, ed Elmas; entrano Simeone e Raspadori. Il centravanti nigeriano non ha gradito la scelta di Spalletti e non lo ha nascosto particolarmente: "Why?Why?" ha ripetuto più volte ed ha scansato pure saluto del secondo.