Zaniolo può tornare in Serie A: per gli scommettitori c’è anche il Napoli, la quota

I prossimi saranno giorni caldi per il futuro di Nicolò Zaniolo. Continuano ad aumentare le voci di mercato intorno all’ex attaccante della Roma ora al Galatasaray circa un suo ritorno in Italia. Secondo gli esperti di scommesse, la Juventus sarebbe in netto vantaggio con Goldbet che paga 2 volte la posta per un ingaggio di Zaniolo da parte dei bianconeri. Sisal è fermo a 2,75. Subito dopo la Juve c'è il Milan, con l'offerta valutata tra 3.50 e 5. Più staccato il Napoli con la quota ferma a 7.50, così come la Fiorentina che punta a rafforzare il proprio reparto offensivo.