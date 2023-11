Zielinski-Kvara, testa bassa all’ingresso in campo con l’Empoli: il retroscena da bordocampo

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessio De Giuseppe, giornalista di Dazn.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessio De Giuseppe, giornalista di Dazn.

Che clima ha vissuto, a bordocampo, durante Napoli-Empoli?

“Possiamo dire sia stato un po’ il sunto di quel che è stato tutto il campionato sino a domenica. Non parlerei di nervosismo, quanto di poca energia e motivazione. Non c’era lo stesso entusiasmo dello scorso anno, ma questa sarebbe una banalità. Quel che non è andato, a mio avviso, è che non si è creato il giusto feeling tra giocatori e Garcia. Per esempio, quando avrebbero dovuto fare il proprio ingresso Zielinski e Kvaratskhelia, il tecnico ha provato a motivarli, ma i due nemmeno alzavano la testa… Garcia provava a spronarli ma i giocatori non rispondevano”.