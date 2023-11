Zielinski out nella gara decisiva della Polonia: svelato il motivo dell'indisponibilità

La Polonia non è andata oltre l'1-1 nel match contro la Repubblica Ceca che costringerà i polacchi al massimo a sperare nel play-off.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Polonia non è andata oltre l'1-1 nel match contro la Repubblica Ceca che costringerà i polacchi al massimo a sperare nel play-off. Alla gara non ha preso parte Piotr Zielinski e ala stampa locale il Ct polacco ha chiarito che non s'è trattato di un infortunio ma di un'influenza che l'ha costretto a rimanere in albergo nonostante i tentativi dello staff medico di recuperarlo. Conclusi i match del girone di qualificazione, il centrocampista del Napoli potrebbe essere risparmiato anche nel secondo match con la Polonia, l'amichevole contro la Lettonia.