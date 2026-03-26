Podcast Addio a Savoldi, Plastino: “E’ stato un mito e per me un amico. Lo voglio ricordare così…”

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Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe Savoldi, ex attaccante che si è spento all’età di 79 anni dopo una lunga malattia.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe Savoldi, ex attaccante che si è spento all’età di 79 anni dopo una lunga malattia. Figura iconica del calcio italiano, Savoldi ha lasciato un segno profondo soprattutto per le sue doti realizzative e per il percorso costruito con determinazione nel corso della carriera. A ricordarlo, tra gli altri, è stato anche il giornalista Michele Plastino, intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "La notizia mi è giunta in viaggio, la notizia di Beppe mi ha riempito di dolore.

Beppe Savoldi non è stato solo un grande giocatore, è stato un mito ma per me soprattutto un amico perché ho fatto tante cose insieme a lui, tante trasmissioni, le ho fatte sia a Bologna che a Napoli. Beppe è un mito e ci soffro molto per questa notizia, però lo voglio ricordare in un certo modo, buttiamo la palla per aria, state tranquilli che arriva sempre prima lui di testa e fa gol. E’ sempre stato così, uno dei più grandi colpitori di testa che abbia conosciuto e passava poi per saper fare questo soprattutto, ma vi assicuro che poi con i piedi lui era anche bravo. Anche a Napoli ha dato un grande contributo, però siccome tutti questi calciatori passano per quelli che poi magari con i piedi non erano granché, invece lui era anche molto dotato tecnicamente”.