Podcast Deludente 2T a Bologna. Dalla gestione dei cambi al calo fisico: cosa non va?

vedi letture

Il Napoli non sfrutta lo stop dell'Inter a Parma: 1-1 contro il Bologna al Dall'Ara dopo un secondo tempo davvero deludente. Non è la prima volta che gli azzurri calano nella ripresa di una partita, c'è da indagare quindi sulle possibili motivazioni per capire in che condizioni la squadra di Conte arriva alla gara con l'Empoli ed al finale di stagione.

In "Tutto Napoli in Podcast" i nostri Davide Baratto, Daniele Rodia e Christian Marangio hanno approfondito il tema. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.