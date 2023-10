TN in Podcast - Altro che svolta: il Napoli rischia il tracollo, Politano e Raspa salvano Garcia

Il Napoli pareggia in rimonta contro il Milan al Maradona dopo aver rischiato il tracollo in seguito a un primo tempo disastroso.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 413 - Altro che svolta: il Napoli rischia il tracollo, poi Politano e Raspadori salvano Garcia

Il Napoli pareggia in rimonta contro il Milan al Maradona dopo aver rischiato il tracollo in seguito a un primo tempo disastroso. Nella ripresa due prodezze di Politano e Raspadori salvano Rudi Garcia, che però è ben lontano dal trovare la svolta.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha fatto il punto della situazione analizzando così la partita. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.