TN in Podcast - Il Napoli suona l'ottava sinfonia: Spalletti batte Juric e scaccia i fantasmi del passato

Il Napoli conquista l'ottava vittoria su otto partite di campionato, resta primo a punteggio pieno e Luciano Spalletti scaccia i fantasmi del passato, di quel Napoli-Verona in cui Ivan Juric, oggi allenatore del Torino, tolse agli azzurri la Champions. In "Tutto Napoli in Podcast" Pierpaolo Matrone e Fabio Tarantino hanno analizzato il successo del Maradona. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.