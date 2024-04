TN in Podcast - L’ennesima occasione e la missione finora impossibile: conquistare il Maradona

In "Tutto Napoli in Podcast" il direttore Antonio Gaito ha presentato la partita con il Frosinone.

Ascolta l'audio

Ep. 487 - L’ennesima occasione e la missione finora impossibile: conquistare il Maradona

Dopo la vittoria contro il Monza, in trasferta, il Napoli torna al Maradona domenica, quando affronterà il Frosinone. L'ennesima occasione per tenere vivo il sogno Champions League, per il quale le probabilità non sono alte ma neanche nulla. Una missione finora impossibile e che solo una svolta potrebbe rendere concreta.

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il direttore Antonio Gaito ha presentato la partita con il Frosinone. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.