TN in Podcast - La clamorosa decisione sul caso Juan Jesus e quel labiale di Acerbi che era ammissione di colpa

Ep. 481 - La clamorosa decisione sul caso Juan Jesus e quel labiale di Acerbi che era ammissione di colpa

Tiene banco nel panorama del calcio italiano la questione sulla sentenza del Giudice Sportivo, che ha assolto Francesco Acerbi dall'accusa di una presunta frase razzista ai danni di Juan Jesus nel corso della partita tra Inter e Napoli di domenica scorsa.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione riguardo l'assoluzione di Acerbi da parte del Giudice Sportivo, sottolineando quanto le scuse del difensore interista a Juan Jesus fossero prova di colpevolezza.