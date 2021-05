TN in Podcast - Napoli fermato dal Cagliari: il finale sofferto e gli errori di Gattuso

Fa discutere il pareggio del Napoli in casa contro il Cagliari ed in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo analizzato la gara degli azzurri. Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno approfondito l'andamento del match con il focus sulle scelte di Rino Gattuso nel finale di partita che ha visto i partenoei in grande sofferenza. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.