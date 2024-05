Bomba dalla Francia: “PSG su Kvara! E’ interessato e c’è già stato l’incontro”

Il Paris Saint Germain piomba su Khvicha Kvaratskhelia.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Paris Saint Germain piomba su Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha ancora un contratto con gli azzurri per altre tre stagioni, ma è corteggiato da tutti i top club europei. Secondo le informazioni raccolte da RmcSport, il georgiano è la priorità di Luis Enrique. Dopo l'eliminazione contro il Dortmund nella semifinale di Champions League, ora ci sono ancora quattro partite da giocare per il PSG in questa stagione. Quattro partite prima della partenza di Kylian Mbappé, che lascerà il club a parametro zero.

Il club francese sta già lavorando al suo sostituto e Kvaratskhelia è l’obiettivo numero uno sul mercato. Nelle ultime settimane c’è già stato un incontro tra l'entourage del giocatore e i dirigenti del Paris Saint Germain, che si sono recati in Italia. Le chiacchierate sono state positive e il georgiano si è mostrato entusiasta. Al momento non è stato trovato alcun accordo, né tra il PSG e il giocatore, né con il Napoli.