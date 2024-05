Gasperini, apre al Napoli! È in cima ai pensieri di ADL, ma c'è una data da attendere

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante". Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis parlando di Gasperini, tecnico che per il Corriere dello Sport resta in cima alla lista dei desideri del presidente del Napoli.

"Il Gasp è in cima ai pensieri del club per il futuro da un po’, e l’apertura è reciproca, ma per forza di cose la situazione non potrà essere approfondita prima della conclusione di una stagione che per l’Atalanta è vivissima. Dal punto di vista contrattuale, giusto per completezza, è legato alla Dea fino al 2025, cioè per un’altra stagione, e ha un ingaggio da 4 milioni" scrive il quotidiano.