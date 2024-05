Cdm - ADL ci riprova per Conte! E' la prima scelta e c'è una strategia: i dettagli

Antonio Conte è il primo obiettivo di De Laurentiis per la prossima stagione. Ulteriori dettagli sulla trattativa sul Corriere del Mezzogiorno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. Ulteriori dettagli sulla trattativa sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Il patron azzurro sa che l'affare è complesso ma vuole provarci, i dettagli vanno avanti da tempo e continuano.

De Laurentiis offre base fissa con bonus e punta sulla mancanza di alternative per l'allenatore ex Inter e Juventus. Non mancano altri nomi, come Gasperini, ma Conte è la prima scelta e De Laurentiis insiste, farà di tutto per portarlo a Napoli.