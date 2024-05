Rai - La novità di ADL: ampi poteri al ds Manna e 5 anni di contratto, i dettagli

Giovanni Manna sarà un direttore sportivo con ampi poteri e avrà poteri decisionali sulle scelte tecniche: 5 anni di contratto e la fiducia di Chiavelli

TuttoNapoli.net

Tra tanti dubbi e strategie c'è un'unica certezza arrivata ai principali addetti ai lavori. Secondo quanto rivelato al sito del TGR Rai dal giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, Giovanni Manna sarà un direttore sportivo con ampi poteri e avrà poteri decisionali sulle scelte tecniche: "Cinque anni di contratto e la fiducia di Andrea Chiavelli, braccio destro di ADL, lo rendono forte e credibile. Non sarà uno yes man e molto presto lo capiranno anche a Napoli e dintorni. Ha chiesto al club di valutare bene la scelta del tecnico senza farsi prendere da ansie ingiustificate".

ALLENATORE - I nomi sul tavolo sono i soliti (e non ce ne saranno altri) con pro e contro. Pioli e italiano i più semplici da prendere (sono già in uscita) ed entrambi hanno già dato priorità al Napoli. Bloccati fino al termine della stagione . Ma il Napoli, lo ribadiamo, prima di scegliere vuole capire se esistono i margini per Gasperini e Conte. L'allenatore orobico deve prima giocarsi le finali di Coppa Italia e Europa League prime del faccia a faccia con la famiglia Percassi. Il Napoli è disposto a garantirgli uno stipendio top (si ragiona sui 4 netti più bonus) per tre anni ma Gasp non sa se Percassi gli darà via libera. Gasperini vanta un rapporto idilliaco con Manna e ha gradito i complimenti di ADL. Conte ha già espresso più volte il suo gradimento per Napoli e il progetto di ADL. Ma costa più di Gasp (non gli 11 dell'Inter. Ma almeno 6.5. più lo staff). ADL non ha ancora affondato ma neppure chiuso (Antonio per ora è ancora libero). Ecco spiegata la strategia azzurra. Due settimane e sapremo. Ma si intravede una luce dopo il tunnel".