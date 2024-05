Perché questa mattina per i giornali tre allenatori sono "la prima scelta di ADL"

Difficile questa mattina sfogliare i giornali. Ci sono tre nomi in primo piano, ma l'allenatore del prossimo anno sarà solo uno. Confusione?

Difficile questa mattina sfogliare i giornali. Ci sono tre nomi in primo piano, ma l'allenatore del prossimo anno sarà solo uno. Confusione? No, solo chiara situazione di ciò che sta accadendo: casting in corso, dunque, e tante soluzioni per il presidente del Napoli. E con la stagione ancora in corso e i tecnici ancora impegnati con le rispettive squadre, scegliere subito è ovviamente più difficile.

Il Corriere dello Sport scrive che Gasperini è la prima scelta per la panchina azzurra, per il Corriere del Mezzogiorno la priorità è Conte nonostante le difficoltà della trattativa, per La Gazzetta dello Sport invece De Laurentiis corre da Pioli per cui è già pronto un biennale con opzione per il terzo anno.

Insomma, tre tecnici per il Napoli. Le tante notizie differenti sono semplicemente la conferma che la scelta non è stata ancora fatta e che De Laurentiis sonda varie piste in attesa della scelta definitiva. Senza dimenticare la quarta opzione, Italiano, che magari, chissà, potrebbe essere alla fine quella giusta.