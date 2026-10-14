Podcast Paradiso: "In Europa non puoi bluffare, se non cambi metodologia è dura"

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Angelo Paradiso critica il calcio di Allegri, analizza il ko col Villarreal e propone nuove soluzioni tattiche

Angelo Paradiso, ex calciatore e osservatore di mercato internazionale, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, per analizzare la sconfitta degli azzurri contro il Villarreal e le difficoltà delle squadre italiane nelle competizioni europee. Secondo Paradiso, il problema non riguarda soltanto le scelte di Massimiliano Allegri o la condizione fisica di alcuni giocatori, ma soprattutto la metodologia di gioco adottata nel calcio italiano: “Le altre squadre fanno un altro calcio, giocano sempre sulle ripartenze, palle in verticale, tutto il contrario di quello che si fa in Italia. Se tu non cambi proprio la metodologia di calcio, allenandoti a un certo ritmo, farai sempre fatica. Non puoi vedere una squadra che si affida sempre alle ripartenze quando ormai il calcio internazionale è basato sul venirti a prendere e giocare sempre con almeno tre-quattro giocatori in attacco, anche cinque a volte. Bisogna cambiare il concetto. Poi sì, tutto il discorso degli infortuni, della squadra che deve svecchiarsi e puntare sui giovani che ti danno quella gamba, quella forza, quell'esplosività. Sono d'accordo con tutti questi discorsi, però se non si cambia proprio il gioco farai sempre fatica in campo internazionale. In Italia te la puoi giocare con qualche squadretta, puoi fare le goleade, però in campo internazionale non puoi bluffare perché sono tutti preparati”. L'ex calciatore ha poi citato il talento del Club Brugge, figlio di un suo ex compagno di squadra: “C'è un ragazzo che a me fa impazzire. Io, tra l'altro, giocavo con il papà a Cesena. Si chiama Emanuele, era un terzino sinistro fortissimo, un esterno sinistro fortissimo, veniva dall'Atalanta. Aveva un talento incredibile, ha fatto una bella carriera, ma secondo me doveva fare di più per le qualità che aveva. Era forte fisicamente, tecnicamente, aveva un mancino spettacolare. Il figlio lo abbiamo visto contro l'Inter e tanti top club inglesi lo stanno guardando. È conteso tra Italia e Germania e, parlando anche con il papà, la vedo dura che possa giocare con l'Italia. In Inghilterra due-tre top club gli hanno già messo gli occhi addosso. Questo fa capire che i ragazzi vanno in un altro Paese e adottano un altro calcio. Magari, se fosse cresciuto in Italia con quei ritmi lenti, non avrebbe sviluppato tutte queste qualità e soprattutto questa personalità. Devo dire che i giovani italiani adesso sono veramente forti, soprattutto l'Under 17 e l'Under 18. C'è una nuova generazione che secondo me spacca. Però siamo sempre lì: se lavori ogni domenica in un campionato lento, dove tante squadre si chiudono dietro la linea della palla e rallentano il gioco, poi fai fatica. In campo internazionale giocano tutti a viso aperto, a briglie sciolte, non hanno paura, hanno coraggio e di conseguenza aumenta il ritmo. Secondo me il problema è proprio il gioco italiano, che è lento”.

Anche l'Inter, considerata tra le favorite in campionato, sta faticando in Champions League. Quanto incidono la filosofia di gioco e le scelte degli allenatori?

“In Italia si sono un po' fossilizzati su questo calcio perché in passato questi allenatori avevano giocatori fantastici. Allegri penso che abbia allenato tutti i migliori, da Ronaldinho a Cristiano Ronaldo e Pirlo. Con quei giocatori puoi anche mettere in campo noi tre e poi tirare fuori dal mazzo la carta vincente. Il problema arriva quando devi imporre un certo tipo di calcio. Secondo me il Napoli ha giocatori forti e anche giovani interessanti. Sicuramente bisogna ringiovanire questa squadra, però se prendi un allenatore come Allegri, sappiamo che lui non punta sui giovani. Il suo discorso è avere giocatori esperti e giocarsela tatticamente alla vecchia maniera. Credo che i tifosi del Napoli meritino di gioire anche in campo internazionale, perché sono alcuni anni che purtroppo si fa fatica. Lo dico da tempo: se non cambi il modo di giocare continuerai a fare fatica. Parliamo della Norvegia, dove i ragazzi nascono già con strutture fisiche incredibili. Se li alleni sulla tecnica in velocità fin da piccoli, facendogli giocare partite corpo a corpo, diventano macchine perfette. In Italia, invece, abbiamo ragazzi con grandi qualità, ma se fin da piccoli li fai giocare a un tocco, non gli fai fare l'uno contro uno, non lasci spazio alla creatività e imponi una tattica esasperata, è normale che crescendo perdano le loro qualità innate. All'estero puntano proprio su quelle caratteristiche e poi le sviluppano attraverso il lavoro tecnico individuale. Alla fine è quello che serve per vincere le partite”.

Con il recupero di Alisson Santos e David Neres, il Napoli potrebbe tornare al 4-2-3-1, con De Bruyne trequartista, due esterni e Hojlund in attacco?

“Io adoro il calcio con gli esterni larghi e hai toccato un tema importante, quello di Neres e Alisson. Secondo me questi ragazzi devono essere messi nelle condizioni di fare gli ultimi trenta metri. Non dimentichiamo che il Napoli che vinse lo scudetto fece un filotto di vittorie proprio quando giocava con gli esterni larghi, con Lukaku che faceva le sponde e gli esterni che creavano sempre superiorità numerica e cercavano l'uno contro uno. È proprio il calcio che adottano in campo internazionale. Bisogna vedere se con Allegri lo puoi fare. A me questa soluzione piace molto, però dipende se viene messa in pratica”.

Cosa è mancato al Napoli contro il Villarreal, al di là dell'errore di Politano? Perché la squadra non è riuscita a reagire?

“Secondo me è proprio il discorso che facevo prima. Il Napoli, a livello di struttura, se la può giocare con chiunque. Abbiamo visto che in campo internazionale ci sono tante squadre senza grandi nomi che però riescono a competere. È una questione di gioco, intensità e gamba. Sono aspetti fondamentali per il calcio internazionale: velocità di gioco e più passaggi in verticale. Chi lavora nel calcio e vede certi sistemi di gioco capisce che un passaggio laterale in più è sbagliato quando dovresti cercare la verticalizzazione. Le ripartenze devono essere cattive, fulminee, a mille all'ora. Purtroppo queste cose non le vediamo e sono quelle che ti fanno vincere le partite a livello internazionale. Come rosa il Napoli se la può giocare, però certi giocatori devi abituarli a un calcio differente. Non dico che Allegri si sia adagiato, però in passato ha allenato giocatori fantastici. Con quei calciatori hai sicuramente qualche vantaggio”.

Il centrocampo del Napoli ha sofferto contro il Villarreal, mentre giocatori come Gueye e Moleiro hanno fatto la differenza. È mancata anche la capacità di gestire il possesso?

“Hai detto una cosa molto intelligente. Le grandi squadre, quando vogliono difendersi, fanno possesso palla a centrocampo attraverso il fraseggio. Però per fare quel tipo di gioco devi essere addestrato. Al Barcellona, alla Masia, sono abituati fin da piccoli a fare certi tipi di rondo e passaggi a duecento all'ora. Noi in Italia siamo ancora legati a questo calcio antico. I tifosi vogliono vedere un altro calcio, secondo me, perché a loro piace il calcio internazionale, un calcio fatto in un certo modo. Se non torni a guardare i migliori e pensi sempre di essere tu il migliore, farai sempre più fatica”.

In ottica futura, il Napoli dovrebbe guardare anche al mercato africano per trovare un possibile sostituto di Anguissa?

“Il Senegal è una realtà importante. Abbiamo visto i Mondiali. Io quest'estate ho trattato un giocatore senegalese, poi andato all'Aston Villa, con la Fiorentina. Ci sono giocatori straordinari in Senegal. Anche Pape Mendy sta facendo molto bene, è un profilo molto seguito e ne abbiamo parlato con alcune società qui in Inghilterra. Se vai a pescare in Ghana, in Senegal e in queste nazioni, puoi trovare giocatori molto interessanti. Sono ragazzi che hanno fame di rivalsa. Una volta il giocatore brasiliano era quello più affidabile perché veniva dalla strada, mentre adesso le agenzie seguono i ragazzi fin da piccoli e spesso sostengono economicamente le famiglie. Quest'anno abbiamo portato la nostra Academy, la Samba Stars, in Inghilterra per giocare alcune amichevoli contro le Academy professionistiche, tra cui Southampton e Ipswich, e abbiamo vinto tutte le partite. Vedevi questi ragazzi con una fame, una voglia di giocare e un divertimento incredibili. Dopo le partite ballavano, scherzavano, ridevano. Avevano anche un'educazione straordinaria, salutavano tutti, dal magazziniere in poi. Se devo puntare su determinati giocatori, oggi guarderei al Nord Europa oppure al calcio africano. A volte ci sono difficoltà burocratiche legate ai documenti, ma sicuramente in quelle realtà puoi pescare bene”.

Un altro profilo interessante è quello del giovane centrocampista ghanese arrivato in Inghilterra dal Nordsjælland. Che caratteristiche ha?

“Ne abbiamo già parlato. È un giocatore che ha una forza fisica e un'esplosività incredibili, soprattutto nei primi metri. Sono caratteristiche che ritrovi in tanti ragazzi africani. Spesso si allenano scalzi, sulla sabbia, e sviluppano una grande forza nelle gambe. Se poi li disciplini tatticamente, perché bisogna comunque lavorarci, possono diventare giocatori molto importanti. Ormai anche in Africa vengono chiamati allenatori europei per far crescere i ragazzi dal punto di vista tattico. A differenza di qualche anno fa, oggi arrivano a diciotto, diciannove o vent'anni e sono già giocatori formati”.