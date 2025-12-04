Radio TN Caporale: "Lucca vuole strafare ma va sostenuto, non fischiato. Non è colpa sua il prezzo"

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto nel corso di Buongiorno TuttoNapoli sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Era importante passare il turno, tutto è bene quel che finisce bene. Quasi una serie doppia di rigori, mancava poco per ricominciare da capo dopo i primi 10 tiratori. L'importante era qualificarsi, ora bisogna continuare come prima di questa partita con la serie positiva già contro la Juventus. Le note positive ci sono, quando si ridisegna in maniera così massiccia la squadra c'è un grosso rischio ma se la sono cavata quasi tutti. La nota positiva principale è la prova di Vergara, anche in un contesto diverso come ruolo... giocare nei due poteva rappresentare una difficoltà, peraltro con Elmas che ha caratteristiche analoghe ed invece dopo qualche impaccio iniziale si è sciolto ed ha fornito anche l'assist, giocate positive, impeccabile tatticamente, senza amnesie e quindi può dare un contributo alla causa e va premiato. E' venuta fuori la sua qualità.

Lucca? Sul piano della prestazione c'è una voglia di strafare e questo non lo premia. Lui vuole mettersi in mostra, lo capisco, ha voglia di esplodere, ma ci sono state situazioni che non prevedevano il tiro da quelle posizioni defilate, era opportuno coinvolgere i compagni. Qualche tocco sbagliato, ma sul piano tecnico deve migliorare, anche spalle alla porta, la sua voglia di strafare può essere un po' un boomerang. Sui fischi invece, per un ragazzo che ha delle difficoltà e deve migliorare, pur costando troppo ma è un altro discorso e non può pesare su di lui, va aiutato e non mazzolato ogni volta. Persino in una gara in cui segna, lotta, pur con tanti errori. Ma c'è un processo per migliorare, ogni volta non possiamo pensare diventerà Lewandowski e Haaland. Così restiamo tutti delusi".