Podcast Centro Sportivo, Calamai: "Vale quasi uno Scudetto, ma serve progetto. Vi spiego”

Luca Calamai, giornalista, direttore editoriale di Tmw, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Il calcio italiano dovrebbe ripartire dalla valorizzazione dei talenti del proprio territorio, senza andare necessariamente a cercarli all'estero?

"Assolutamente sì. L'Italia è un Paese che produce talenti, ma spesso non siamo capaci di individuarli, cercarli e accompagnarli nella crescita. Il talento si può trovare in qualsiasi parte del mondo, ma dovremmo innanzitutto ripartire dai nostri ragazzi. Anche a pochi chilometri da Napoli possiamo trovare un bambino di dieci anni che, se valorizzato nel modo giusto, può diventare un grande calciatore e giocare al Maradona. La Campania ha sempre prodotto talenti: forse cominciare da casa nostra non sarebbe una cattiva idea."

L'acquisizione del nuovo centro sportivo può rappresentare una svolta nella politica del Napoli, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile?

"Il problema è molto complesso. Avere strutture adeguate è fondamentale, anzi vitale, ma non basta acquistare un centro sportivo. La Fiorentina, ad esempio, ha realizzato con il Viola Park una delle strutture più importanti al mondo, ma per farla funzionare serve tempo e soprattutto un progetto. Servono grandi allenatori per il settore giovanile, preparatori qualificati e percorsi di crescita ben definiti. Oggi il campionato Primavera rischia di essere inutile: un ragazzo di sedici anni con grandi qualità può perdere due o tre anni senza trovare un percorso adeguato verso il calcio professionistico. Bisogna ripensare il modello, soprattutto in un territorio come la Campania, che storicamente ha prodotto tantissimi talenti. Non basta vantarsi di avere un bel centro sportivo o vincere un campionato Primavera: bisogna riuscire a portare i ragazzi in Serie A. Il nuovo centro sportivo del Napoli è una conquista straordinaria, quasi come uno scudetto, ma adesso bisogna sviluppare il progetto investendo sulle persone e creando un percorso concreto per i giovani."

Quanto può essere importante avere una seconda squadra Under 23 per accompagnare i giovani verso la prima squadra?

"Può rappresentare un valore enorme. Il problema riguarda tante società italiane, non soltanto il Napoli. Penso alla Roma, al Sassuolo e all'Inter, che invece ha già una seconda squadra. Non capisco perché il calcio italiano, davanti a un problema così evidente, non riesca a inventare un campionato di livello superiore per i giovani più promettenti. In passato esistevano competizioni come la De Martino, dove giocavano giovani talenti e calciatori che dovevano recuperare il ritmo partita: erano partite vere, con un livello competitivo importante. Si potrebbe anche introdurre un incentivo economico per le società, ma bisogna dare competitività a questi ragazzi. Altrimenti rischiamo di farli invecchiare: prima sono troppo giovani per giocare e poi, improvvisamente, diventano troppo vecchi. La seconda squadra permette proprio di creare quel passaggio intermedio che oggi manca. La Juventus, con il progetto Next Gen, ha avuto un'intuizione importante, riuscendo a portare diversi calciatori in prima squadra o a valorizzarli altrove."

Le conferme di Allegri e Manna e gli investimenti sul centro sportivo indicano una precisa volontà di De Laurentiis di dare continuità al progetto Napoli?

"Credo che si stia chiudendo un ciclo, ma considero importanti questi segnali di continuità. Da lontano avevo avuto la sensazione di un De Laurentiis un po' stanco, meno brillante rispetto al passato. È stato un presidente geniale, propositivo, a volte anche esagerato, ma capace di rivoluzionare il calcio italiano con intuizioni e scelte coraggiose. Nell'ultimo periodo mi sembrava invece più ingrigito, anche alla luce delle continue indiscrezioni sulle possibili offerte per acquistare il Napoli. Questi nuovi investimenti, invece, mi trasmettono l'idea di un presidente che ha ancora voglia di vincere e investire nel calcio. Capisco che una parte dei tifosi sia arrabbiata, ma credo che a volte bisognerebbe guardare anche alla situazione delle altre società. Allo stesso tempo, mi piacerebbe ritrovare quel coraggio negli investimenti e quelle scelte fuori dagli schemi che hanno permesso a De Laurentiis di sfidare e battere le grandi potenze del calcio italiano."

Il Napoli è attualmente al di sotto delle aspettative, anche alla luce del decimo posto in classifica. Qual è la sua valutazione sul lavoro di Allegri e, più in generale, dei grandi allenatori italiani?

"Qualche tempo fa ho scritto una riflessione su tre allenatori come Spalletti, Sarri e Allegri, con i quali abbiamo avuto modo di vivere momenti importanti del nostro calcio. La mia provocazione è che mi sembrano tutti un po' invecchiati. Sono stati allenatori rivoluzionari, hanno portato uno stile e un'identità precisa, ma oggi il calcio sembra essere diventato più fresco e moderno. Penso a tecnici come Fabregas e Gasperini, che rappresentano un modo diverso di interpretare questo sport. Da tre grandi allenatori come Spalletti, Sarri e Allegri abbiamo il diritto e il dovere di aspettarci molto di più. Naturalmente bisogna aspettare che abbiano tutti i giocatori a disposizione e poi valutare. Per Allegri, così come per De Laurentiis, la domanda è capire se ci sia ancora quella fame di calcio, quel fuoco che ti spinge a rinnovarti e a fare la differenza. Ho avuto qualche dubbio su questo aspetto, ma parliamo comunque di grandi professionisti dai quali mi aspetto una reazione."

De Bruyne ha ancora qualcosa da dare al Napoli? Come giudica il suo percorso in azzurro?

"Per quello che ho visto da lontano, De Bruyne è stata una delusione. Quando è arrivato ci siamo sentiti tutti più grandi e orgogliosi: avere in Italia un campione che abbiamo ammirato per anni significava ritrovare prestigio e credibilità anche a livello internazionale. Mi aspettavo che fosse un motore di crescita non soltanto per il Napoli, ma per tutto il nostro campionato. Invece, salvo rarissime occasioni, non ho ritrovato il De Bruyne che conoscevamo. È chiaro che quando arrivano calciatori di questo livello in Italia possono esserci difficoltà fisiche e di adattamento, ma personalmente mi aspettavo molto di più. È stata una grande occasione che, almeno finora, non ha prodotto i risultati sperati."