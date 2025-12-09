Radio TN Da Lisbona: "Mourinho? Col Napoli gara vitale. C'è una grande differenza con Conte"

Andrea De Pauli, giornalista del Corriere dello Sport che si occupa di calcio estero e che sta scrivendo del Benfica per la partita contro il Napoli, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Mourinho? Io credo che sia ancora Special. C'è una piccola differenza da sottolineare. Conte, che è un allenatore eccezionale, ha potuto lavorare più tempo e ha costruito la squadra. Mourinho ha una rosa che non ha costruito lui ed è stato chiamato per salvare il salvabile. Deve trovare ora un equilibrio psicologico per questi ragazzi che sembrano fragili. In campionato non perde ma pareggia troppo contro lo Sporting nel derby. Si trova a otto punti dal Porto e in un campionato come quello portoghese sarà difficile recuperare. In Champions la situazione è molto complicata ma non dipende solo da lui essendo arrivato dopo. Ecco perché la partita col Napoli diventa vitale, dato che poi avrà Juve e Real Madrid".

"Insidie per il Napoli? La rosa ha pochi elementi di altissimo livello, sono tutti buoni giocatori, in avanti si fa notare Pavlidis che segna, ma se viene neutralizzato lui molti problemi saranno risolti. Sudakov è un giocatore di livello e può giocare in qualsiasi cambiato".