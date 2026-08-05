Podcast Damiani jr su Lukaku: "Difficile l'Europa con quello stipendio. Può finire in MLS..."

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Oscar Damiani jr, procuratore ed esperto di mercato, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania, parlando anche di due big dell'organico azzurro.

De Bruyne sta per arrivare in ritio, è stato al centenario, ha parlato anche in napoletano. È sembrato un po' più coinvolto anche dal punto di vista della comunicazione, con entusiasmo e con il linguaggio del volto nel mondo Napoli. Anche dopo l'ultimo Mondiale, quanto ancora può dare ad Allegri questo giocatore?

"Durante i mondiali ci sono sempre tante voci, poi bisogna capire realmente quali sono i pensieri dei giocatori. De Bruyne è un ottimo calciatore, lo ha dimostrato, è un giocatore di qualità e sono convinto che quando arriverà a Napoli parlerà con il mister, si confronteranno e cercheranno di capire quali possono essere il futuro e quello che potrà lui dare al Napoli di Allegri. È un giocatore che secondo me ha ancora voglia, è un ragazzo intelligente e questo è importante, quindi sono convinto che anche l'anno prossimo potrà dire la sua."

Un giocatore che è quasi certamente destinato all'addio è Romelu Lukaku.

"Sì, ma 6-7 milioni l'anno netti sono tanti perché diventano 12 lordi. È complicato comunque per un club europeo, se non di top, poterlo mettere sotto contratto. Secondo me l'estero, a livello dell'Atlanta, delle squadre in America, potrebbero essere un'idea, perché comunque è un nome, ha appena giocato un mondiale, quindi potrebbe essere un'idea valida per qualche squadra negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Europa invece la vedo più complicata, anche se è vero che poi gli attaccanti, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, sono sempre molto appetibili". Di seguito il podcast completo anche su Badiashile