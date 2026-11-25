Podcast Futuro De Bruyne, Zaccone: "Parole Allegri? Contano poco se arriva accordo"

Napoli, la notte della svolta? A Manchester arriva un pareggio prezioso

La notte di Champions League restituisce un Napoli combattivo e organizzato. Allegri prepara una partita intelligente, mette in difficoltà Maresca e raccoglie risposte importanti dai suoi giocatori. Il 2-2 può essere un nuovo punto di partenza. Maurizio Zaccone, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il pareggio contro il Manchester City può essere la gara della svolta oppure una prestazione isolata, favorita dal prestigio dell'avversario?

"La verità probabilmente sta nel mezzo. Non basta una partita per conoscere il vero volto di una squadra, che presenta luci e ombre, qualità e criticità. Il Napoli è passato due volte in vantaggio contro il City, dimostrando di poterlo mettere in difficoltà: questo è sicuramente un segnale positivo. D'altra parte, contro avversari di questo livello non puoi permetterti di giocare bene soltanto a tratti, ma devi garantire continuità. Quando il City ha alzato la pressione, il Napoli ha sofferto. Il pareggio resta comunque un risultato importante, anche se c'è il rammarico di non aver conservato il vantaggio. Questa partita deve insegnarci a trasformare una prestazione coraggiosa in una prestazione completa: una grande squadra deve saper difendere il risultato fino alla fine."

Anche le parole di Noa Lang dopo la partita sembrano trasmettere la mentalità giusta: il rammarico per non aver vinto deve diventare un atteggiamento da mantenere sempre.

"È il modo in cui dovrebbe parlare qualsiasi professionista, indipendentemente dalla categoria o dall'avversario. Quando scendi in campo devi pensare soltanto a vincere, dimenticando le differenze di valore. Lang mi è piaciuto moltissimo e sta offrendo prestazioni importanti. Sul suo comportamento, sulle esultanze e sulle provocazioni, però, ognuno può avere una sensibilità diversa. C'è chi pensa che sia sufficiente giocare bene e chi ritiene prioritario il rispetto dei tifosi. Personalmente mi dispiace quando Lang sembra privilegiare il proprio atteggiamento caratteriale rispetto al ruolo di calciatore professionista. Queste fratture si possono ricomporre facilmente, se c'è la volontà. Sta ritrovando fiducia e si sta rivalutando: basterebbe un gesto verso la curva, un applauso o un'esultanza condivisa con il pubblico per mettere da parte le polemiche."

Tra le note positive della partita c'è anche la prestazione di Spinazzola, schierato a destra nonostante fosse rientrato da poco dall'infortunio.

"È stata una prestazione maiuscola, come quella di tutta la squadra. Spinazzola ha dimostrato grande intelligenza tattica e capacità di adattamento, disputando una partita di altissimo livello nonostante il recente rientro dall'infortunio. Anche l'assist nel finale testimonia la sua brillantezza fisica. Sono rimasto favorevolmente sorpreso soprattutto dal carattere e dalla voglia mostrati dal Napoli. Mi è tornata in mente la partita del 14 settembre 2011, quando gli azzurri pareggiarono 1-1 a Manchester contro il City di Mancini, all'esordio in Champions League. Anche allora, pur con una squadra che presentava diverse seconde linee, il Napoli mostrò grinta, personalità e una prestazione maiuscola. Ieri ho ritrovato quello stesso spirito. Da sottolineare anche la prova di Beukema, che dopo alcune prestazioni difficili ha saputo crescere gradualmente e contro il City ha probabilmente disputato la sua migliore partita in maglia azzurra."

Che idea ti sei fatto della situazione di Kevin De Bruyne? Dopo le indiscrezioni su una possibile partenza a gennaio, Allegri e la società hanno lasciato intendere che potrebbe restare fino a giugno.

"Il fatto che Allegri abbia modificato le proprie dichiarazioni non significa necessariamente che una trattativa non possa concludersi a gennaio. Se ci fosse la volontà delle parti, la possibilità di una partenza resterebbe concreta. Il mio augurio, però, è che De Bruyne rimanga fino al termine della stagione e dia il proprio contributo agli obiettivi del Napoli. Mi dispiace che finora non sia riuscito a essere il vero faro della squadra che immaginavamo, per diversi motivi: il cambio di allenatore, le difficoltà della squadra e le prestazioni non sempre all'altezza. Tuttavia, abbiamo un calciatore di grande valore, con capacità tecniche e tattiche importanti. Mi aspetto che possa ancora dare molto in campo. È vero che probabilmente non è riuscito a entrare completamente in sintonia con l'ambiente e con la piazza, ma questo non significa che sia stato un acquisto sbagliato. Fino a giugno vorrei assolutamente tenerlo."