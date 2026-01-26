Radio TN Fabbroni: "Ko con la Juve prevedibile, ma il Napoli poteva fare di più prima..."

Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Juventus-Napoli poteva anche essere prevista nel percorso di un campionato, non è imprevedibile una sconfitta a Torino. Ciò che va sottolineato è l'analisi di cosa è successo prima: è successo che il Napoli purtroppo ha quasi abdicato al titolo tricolore. Perché troppe sono state le gare abbordabili, con avversari ben al di sotto del Napoli, che invece non hanno prodotto l'effetto punti sperato.

E c'è stata la stessa situazione in Champions dove il Napoli agli occhi delle altre squadre, oggettivamente è apparso piuttosto debole, non in grado di rappresentare il titolo di Campioni d'Italia, perché le prestazioni sono state troppo altalenanti e poco convincenti, poco capaci di produrre l'effetto giusto. Questa squadra avrebbe avuto tutte le possibilità per fare meglio prima. Nell'enorme difficoltà di un'infermeria che invece di svuotarsi si è riempita sempre di più, credo che questo sia un altro elemento da chiarire: quando i tuoi compagni piano piano spariscono tutti, io credo che i presenti - che non solo hanno un utilizzo frequentissimo - comincino ad avere dei pensieri, sono meno baldanzosi e convinti che le imprese possano essere realizzate. Nel pensiero di tutti viene l'idea che man mano hai meno forza. Credo che gli ingressi di Giovane e Lukaku siano stati di bandiera, la situazione oramai era diventata poco recuperabile, l'errore di Juan Jesus - onore a lui per ammetterlo - lo abbiamo visto tutti e aveva già chiuso la partita. Lukaku ha avuto il tempo di sbagliare un gol, ma cosa possiamo chiedere a un giocatore fermo da 22 partite? Meret è uguale, ha fatto due allenamenti e non può avere la stessa reattività nelle gambe di un portiere che sta giocando da sempre. Ci sono delle situazioni che non sono sovvertibili".