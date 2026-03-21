Podcast Il punto del Direttore: “Il massimo col minimo sforzo! Quando livello si alza servirà molto di più”

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Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito ha commentato la vittoria del Napoli a Cagliari nel corso di 'Sabato Azzurro'

Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito ha commentato la vittoria del Napoli a Cagliari nel corso di 'Sabato Azzurro', trasmissione in onda su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Ancora una volta il Napoli è andato in vantaggio molto presto, ma ha incontrato grandi difficoltà nel primo tempo, mentre nella ripresa è andato un po’ meglio. A cosa sono dovute queste difficoltà in una frazione di gioco? “Questa è una domanda che sicuramente si pone anche Conte. Nel post partita, infatti, si è lasciato andare a qualche riflessione: ripete spesso alla squadra che sull’1-0 non si può stare tranquilli, perché la beffa è sempre dietro l’angolo. In una partita aperta, il rischio di subire una palla inattiva è sempre presente e si possono perdere punti anche in gare apparentemente controllate. È chiaro che il tecnico vorrebbe una squadra più capace di chiudere le partite, ma viene da chiedersi se tutte le scelte e le indicazioni vadano davvero in quella direzione, visto che non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi mesi, infatti, il Napoli non ha quasi mai vinto con più di un gol di scarto: bisogna risalire probabilmente a dicembre per trovare una vittoria larga. È quindi una tendenza consolidata. Conte chiede una squadra più propositiva, ma resta il dubbio se gli input siano coerenti con questo obiettivo. Intanto, però, il Napoli continua a ottenere il minimo indispensabile: anche contro il Cagliari ha segnato subito e poi ha gestito, evitando ripartenze e rischi, tanto che gli avversari non hanno mai tirato nello specchio. Tuttavia, il livello della prestazione resta basso: contro squadre in difficoltà basta, ma quando il livello si alza servirà molto di più”.

L’idea del doppio play e di un Napoli più tecnico e di palleggio non ha prodotto grandi occasioni nel primo tempo. È un esperimento da rivedere? “Guardando la partita verrebbe da dire di sì, ma il giudizio va contestualizzato. Se il Napoli non avesse segnato subito, probabilmente avrebbe giocato un primo tempo migliore. Il gol dopo un minuto ha portato la squadra ad assumere un atteggiamento più conservativo, con un possesso orizzontale e poco incisivo. Solo alcuni giocatori, come De Bruyne e pochi altri, hanno provato a verticalizzare. Il resto della squadra ha gestito, con molti uomini dietro la linea del pallone e pochi sbocchi offensivi. Anche il Cagliari ha contribuito a rendere la partita poco spettacolare, restando chiuso e senza sbilanciarsi quasi mai. In generale, il Napoli ha fatto il suo con il minimo sforzo, ma resta la sensazione di una squadra ancora poco incisiva”.

Parliamo dei singoli: cosa ne pensi di Spinazzola e delle possibili scelte future? “Spinazzola è stato importante, soprattutto nei momenti di emergenza, ma bisogna fare delle valutazioni. Ha spesso problemi fisici e si avvicina ai 33 anni: un rinnovo di un anno con opzione può essere una soluzione equilibrata. Se vuole dimostrare di meritare di più, può farlo sul campo. Inoltre, dal punto di vista tattico, con giocatori come Alisson Santos rischia di sovrapporsi troppo, mentre profili come Gutierrez sembrano più completi e funzionali al progetto futuro. Il Napoli dovrà ringiovanire la rosa e puntare su giocatori più continui”.

E per quanto riguarda i portieri? “Il discorso è aperto: Milinkovic-Savic è stato presentato come molto abile con i piedi, ma in alcune situazioni ha mostrato limiti. Meret, invece, meriterebbe più spazio. I due sono su un livello simile e forse una maggiore alternanza sarebbe la scelta migliore. Inoltre, a fine stagione potrebbero nascere malumori se uno dei due trovasse poco spazio”.

Infine, un giudizio su Olivera? “La sua prestazione non è stata convincente: ha commesso un errore che ha portato all’unica vera occasione del Cagliari. È un giocatore con buone qualità fisiche, ma mostra limiti sia in fase difensiva, soprattutto nel gioco aereo, sia in fase offensiva, dove manca precisione e incisività. A fine stagione sarà necessario fare delle valutazioni anche su di lui, perché in questo sistema di gioco sembra soffrire parecchio”.