Podcast L'artista Sepe: "Volevo inserire statua di Diego dove c'è il murale di Jorit"

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Domenico Sepe, scultore ed autore di una statua di Maradona, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "

Ci racconti la situazione legata alla tua opera su Maradona e al progetto dello stadio con il murales?

"Allora è molto semplice, premesso che con Jorit ci stimiamo tantissimo e il suo lavoro è magnifico, quindi sono uno scultore figurativo e apprezzo molto la sua arte. Quando ho scoperto di questo progetto, visto che ero già lì accanto a dove era stata presentata tempo fa la mia scultura dedicata a Diego Armando Maradona, ho pensato semplicemente di mandare un messaggio, ma molto semplice, di dire: Jorrit, perché non facciamo una condivisione dove tu fai chiaramente il bellissimo murales, che ho veramente apprezzato per la sua estetica, per lo stile eccetera, e può entrare in dialogo con un'altra opera figurativa che tra l'altro era già diventata qualcosa di iconico? Intendo il volto gigante di Maradona che era ripreso dalla statua che avevo già presentato a novembre del 2021, e quindi questa era la mia idea. Poi ho chiesto informazioni se c'era questa opportunità, in dialogo comunque con Jorrit, non volevo fare una sovrapposizione ma semplicemente una condivisione di una cosa che già era stata presentata in precedenza, però a malincuore, devo dire la verità, non c'è stata una risposta, neanche negativa, e questo mi ha semplicemente spento e sono rimasto nel mio silenzio. Poi quando se n'è parlato di questo progetto qualcuno mi ha chiamato in causa, nel senso non sono stato io a scrivere, ma altri hanno chiesto: perché la statua di Domenico non c'è lì? Per quale motivo? Doveva esserci almeno la statua e il murales. Quindi a me è venuto un dubbio e ho risposto semplicemente che a Napoli si fanno solo murales, cioè di fatto la scultura, a quanto sembra, non è riconosciuta come forma d'arte, visto che non si fanno opere di scultura contemporanea."

Quel volto gigante di Maradona aveva anche un significato particolare, giusto?

"Certo, quel volto nasce proprio anche per richiamare l'idea di uno spazio in condivisione con la città, un volto gigante dove tutti potremmo rispecchiarci. In un certo senso era legato poi anche al tema del murales che ha fatto Jorrit, dove nei suoi meravigliosi occhi racconta un riflesso del popolo napoletano ed era molto vicino al mio linguaggio. Quindi questo era anche l'aspetto concettuale e artistico legato a questa condivisione: un volto gigante che richiama i grandi murales di Napoli che io apprezzo. La mia non è una critica al murales, la mia è semplicemente una condivisione non accettata, che ci può stare, però c'è un pregresso, c'è un episodio abbastanza traumatico per un artista: quando ti viene restituita una statua, penso che nessun artista reagisca bene, e quindi per me è stato un momento molto complesso. Poi vedi che fanno una bellissima iniziativa sullo stadio, quindi dei murales, e a me non arriva neanche una telefonata per dire: Domenico, vogliamo riprendere il progetto, vogliamo pensare a qualcosa? No, totale indifferenza, e lì diciamo ci sono rimasto sinceramente abbastanza male. Conoscendo l'approccio di Napoli verso gli artisti non è che mi ha sorpreso, però ci sono rimasto male."

Ci sono stati contatti con il Comune per portare la tua statua allo stadio Maradona?

"No, c'è stato ma poi mi fu restituita e attualmente la statua sta al Museo Vignati ai Quartieri Spagnoli. La mia scultura era la prima scultura al mondo dedicata a Maradona, poi so che ne è stata fatta un'altra e quindi lì finisce la storia: l'opera va al museo dedicato a Maradona e si trova ai Quartieri Spagnoli, di fronte al murale. Però l'idea era proprio questa: creare una connessione con la città, essere della gente. L'opera poteva essere legata al tema calcistico e creare una bellissima connessione culturale con la città, così come è stato per il murales. Togliamo il murales: non so cosa si andrebbe a vedere nello stadio, se non la struttura anche abbastanza scarna. Per fortuna c'è stato il murales, la scultura poteva essere un valore aggiunto e poteva essere quell'elemento che crea turismo e connessione con la città. L'occasione del murales poteva essere un'ulteriore opportunità per riaprire il dialogo con me, ma invece c'è stata indifferenza, e pazienza."

Che futuro immagini per la testa gigante di Maradona?

"Sì, è chiusa nella mia bottega, non è visibile né visitabile. L'ho pensata proprio per quello spazio e sembrava sposarsi perfettamente con l'idea del murale, quindi la vedo come un'occasione mancata. Per il momento penso di tenerla per me, quando avrò una bottega più grande la esporrò in uno spazio privato. Penso che questa sia stata l'ultima occasione per esporla in quel contesto. Io sono un professionista e sono a disposizione di tutti, ma come iniziativa personale penso di aver fatto abbastanza: ho donato una statua e mi è stata restituita, ho proposto un progetto e non ho ricevuto risposta. In Italia lavoro su commissioni: immaginate il Comune di Matera che mi commissiona un'opera e invece al Comune di Napoli la volevo regalare. Il senso è questo."