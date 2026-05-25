Le pagelle di Caporale: "Il migliore è Hojlund. 7 a Conte. Non perfetto, ma efficace fino alla fine"
Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Napoli-Udinese 1-0 con le sue pagelle sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).
"Meret — 6,5
Chiude la stagione con sicurezza. Una parata importante e buona gestione del pallone coi piedi nella costruzione dal basso. Prestazione pulita e affidabile.
Rrahmani — 7
Comandante della difesa e leader silenzioso. Guida il reparto con ordine e personalità.
Di Lorenzo — 6,5
Più difensore che spinta offensiva. Gara ordinata, diligente e senza sbavature.
Olivera — 6
Esce presto ma fino a quel momento non aveva demeritato.
Lobotka — 6
Prestazione di sostanza prima dell’uscita anticipata per infortunio.
Gilmour — 6,5
Entra bene e non fa rimpiangere il compagno. Dinamico e ordinato.
McTominay — 6,5
Tanta sostanza, meno brillantezza sotto porta. Però lotta e tiene in piedi il centrocampo.
Politano — 6
Meno brillante del solito, ma resta generoso nel lavoro senza palla.
Gutiérrez — 7
Cresciuto tantissimo nel corso della stagione. Qualità, corsa e letture difensive: prestazione completa.
De Bruyne — 7
Ingresso di altissimo livello. Gioca ovunque, detta tempi e qualità. Impatto immediato.
Alisson — 6
Partita breve, ma almeno lascia il segno nella prima occasione offensiva.
Elmas — 6
Più lavoro sporco che qualità offensiva. Utile nel pressing e nei ripiegamenti.
Hojlund — 7,5
Il migliore. Vivace, salta l’uomo, crea superiorità e sfiora anche il gol. Chiude la stagione in crescita costante.
Juan Jesus — 6
Prestazione sufficiente e ordinata nel tempo a disposizione.
Mazzocchi e Contini — sv
Pochi minuti per incidere davvero.
Antonio Conte — 7
Stagione positiva. Dopo una partenza turbolenta trova equilibrio e concretezza, portando il Napoli al secondo posto e in Champions nonostante una lunga emergenza infortuni. Non perfetto, ma efficace fino alla fine".
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