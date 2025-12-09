Podcast Maldonado: "E' tornato il Napoli! Che mentalità post-sosta. Sulla difesa a tre..."

L'ex difensore del Napoli Ruben Maldonado è intervenuto nel corso di 'Napoli nel Mondo' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Un grande Napoli, ma non solo perché ha conquistato la vetta. E’ tornato un grande Napoli. Tre vittorie di seguito sicuramente danno fiducia anche ai giocatori, all'allenatore e anche alla tifoseria. Vincere così una partita importante (Napoli-Juventus, ndr.) è sicuramente una carica importante”.

Cosa deve temere il Napoli a Lisbona? "Le partite in Champions non sono mai facili. Il Napoli secondo me deve affrontare come ha affrontato questa ultima partita dopo la sosta. Secondo me c'è stato un cambio di mentalità anche dei giocatori dopo la sosta. Adesso che ci mancano giocatori importanti, come Lobotka, Anguissa, Lukaku, De Bruyne, ma il Napoli è venuto fuori alla grande. Pensa quando ci saranno anche tutti questi giocatori, secondo me ci sarà un grande Napoli anche per lottare anche per la Champions. Ma bisogna vincere, bisogna fare dei punti in Champions per avere la possibilità di proseguire nel campionato di Champions”.

La difesa a tre può essere una soluzione definitiva fino a fine stagione? “Sì, ma non so se definitiva perché vediamo che tutte le partite non sono mai uguali. Però Conte ha trovato una soluzione importante con questa difesa a tre. Io direi che più della difesa a tre, anche è tornato un grande Neres, Lang ha avuto un po' più di minuti in campo, Hojlund dopo l'infortunio che ha avuto, è stato qualche partita senza segnare, ma è tornato alla grande adesso. Quindi io direi che se la squadra ha la mentalità giusta come queste ultime partite, il Napoli non avrà dei problemi”.