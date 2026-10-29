Podcast Il match-analyst Galardo: "Mancano le basi del gioco di Allegri! Anguissa fondamentale"

Francesco Galardo analizza il successo di Monza: i problemi di Allegri e gli elogi ad Anguissa e Varela.

Il match analyst Francesco Galardo, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato la vittoria per 4-1 degli azzurri sul campo del Monza, soffermandosi sulle difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri nella costruzione del gioco e sui segnali positivi arrivati nella ripresa. “Se analizziamo la prima ora, l'impressione che ho del Napoli è che abbia voglia di fare un determinato tipo di gioco, ma che gli manchi qualche ingranaggio fondamentale. Ho l'impressione che al Napoli, soprattutto quando costruisce dal basso, manchi qualche principio base. Questo porta la squadra a essere confusionaria, superficiale, poco reattiva in costruzione e, di conseguenza, l'unica soluzione diventa la palla lunga su Hojlund. Il Napoli mi sembra una squadra che voglia costruire dal basso, pressare alto, proporre un gioco non posizionale ma relazionale, però senza avere le basi per farlo”.

Quali sono le principali difficoltà del Napoli nella fase di possesso e nella pressione alta?

“Il Napoli va a pressare alto, ma i reparti si sfilacciano perché magari la difesa non riesce a seguire bene il pressing. Quando perde palla, oppure non riesce la prima pressione, le squadre avversarie vanno forte in transizione perché si apre il campo. Anche quando il Napoli riesce ad avere un possesso più alto, se perde il pallone non ci sono le distanze giuste e non c'è una riaggressione intelligente, ma confusionaria. Credo che il Napoli debba ripartire dalle basi del gioco che Allegri vuole proporre”.

Nell'ultima mezz'ora, però, il Napoli ha gestito il vantaggio con maggiore tranquillità.

“Dopo il 3-1, per la prima volta probabilmente si è visto un Napoli che, una volta in vantaggio, non rischia niente. Anzi, è solido, gioca più sciolto e mentalmente sembra molto più tranquillo, forse anche aiutato dall'ingresso di giocatori di tecnica come De Bruyne e Vergara. È una nota positiva, perché credo fosse la prima volta in stagione che il Napoli portasse a termine una partita in vantaggio in maniera così tranquilla”.

Perché il Napoli continua a soffrire quando prova a costruire dal basso?

“Il Napoli vuole costruire dal basso ed è una cosa che ormai fanno in molti, anche perché ha le qualità per farlo. Però credo che abbia difficoltà a creare dei vertici su cui andare in verticale. Non creando tante linee in costruzione, lo sfogo verticale non c'è e il Napoli ha paura di giocare sotto pressione. L'unica soluzione diventa andare su Hojlund. Se la squadra non ha le distanze giuste e non occupa bene gli spazi, contro una formazione come il Monza di Juric, che pressa in maniera molto intensa, è facile perdere il possesso e concedere occasioni. Allegri deve lavorare su questo aspetto se vuole continuare sulla strada della costruzione dal basso, perché sta diventando un problema. Dal punto di vista offensivo, invece, il Napoli c'è”.

Quanto è stato importante ritrovare McTominay e Anguissa?

“Aver ritrovato McTominay e Anguissa è, secondo me, il cambiamento dal punto di vista dell'intensità del Napoli. Anguissa adesso ha una condizione che gli consente di dare quello che sa dare: tanta intensità al centrocampo, presenza con e senza palla e la leadership di un calciatore fondamentale. Un centrocampo composto da giocatori carismatici come lui, McTominay, De Bruyne o Lobotka dà un altro volto al Napoli e manda anche un segnale agli avversari. Anguissa, quando è in forma, è un giocatore strepitoso di cui il Napoli non può privarsi: dà tecnica, fisico, presenza, intelligenza e tranquillità. Averlo ritrovato è una notizia di importanza stratosferica”.

Nella ripresa si è visto un Noa Lang più coinvolto, autore anche dell'assist per De Bruyne.

“Lang sta trovando continuità su quella fascia e questo gli sta facendo acquisire convinzione e tranquillità. Credo che De Bruyne sia un calciatore ideale per farlo esprimere al meglio, perché mi sembra che tra i due ci sia già una certa intesa. De Bruyne sa lanciarlo e leggere le sue intenzioni. Quando è in campo, vedo Lang esprimersi molto meglio. L'assist per De Bruyne è stato una palla deliziosa, veramente con il contagiri. Se Lang inizia a essere determinante anche in queste giocate, il Napoli può trovare un calciatore in più capace di dare tanto. È un giocatore tecnicamente valido, ha bisogno di fiducia e credo che la stia ricevendo e ripagando bene”.

Che impressione ti ha fatto Gustavo Varela, autore del gol del Monza?

“A me piace tantissimo e anche stasera lo ha dimostrato. Al di là dei numeri, è un giocatore che in campo ha una presenza incredibile. Abbina tecnica, forza fisica, fiuto del gol e senso della porta. Nel primo tempo un paio di volte ha ricevuto e calciato sapendo già dove fosse la porta. Ha tempi di inserimento e, nonostante la stazza imponente, è anche tecnicamente rapido e veloce di pensiero. È veramente un giocatore super completo. Fa piacere vedere calciatori del genere nel nostro campionato”.

Lo vedresti in futuro con la maglia del Napoli?

“Facciamogli finire prima questo campionato, vediamo se riesce a portare avanti queste prestazioni con continuità. Se dovesse essere così, allora certamente lo andrei a prendere a fine maggio, inizio giugno”.