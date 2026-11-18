Podcast Mele: "Il nuovo centro sportivo potrebbe avere anche una terza funzione"

Silver Mele, giornalista e conduttore di Canale 8, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Che significato ha per il Napoli avere finalmente una nuova casa e un nuovo centro sportivo?

"Conosco bene il percorso che ha portato a questa scelta. Nei primi anni della gestione De Laurentiis, il Napoli era costretto a spostarsi continuamente, passando da Paestum a Marano e Palma Campania, alla ricerca di una sede adeguata. Ricordo che, quando lavoravo a Telecapri Sport, realizzai uno dei primi servizi sul futuro centro tecnico di Castel Volturno, visitando la struttura quando era ancora in costruzione. Già allora mi sembrava una sistemazione importante rispetto al Centro Paradiso, che presentava diverse difficoltà logistiche. Negli anni Castel Volturno è cresciuto insieme alle ambizioni della società. Già un paio di anni fa avevo parlato della possibilità di individuare una nuova area a Qualiano. È una zona molto estesa, con grandi potenzialità, dove è possibile costruire da zero e realizzare una struttura adeguata alle esigenze del Napoli."

La nuova struttura potrebbe comprendere anche il settore giovanile, favorendo la crescita di nuovi talenti napoletani come Vergara e, in passato, Insigne?

"Credo che ci siano entrambe le prospettive: lo sviluppo del centro sportivo e, successivamente, quello dello stadio. Per quest'ultimo bisognerà individuare un'area e affrontare investimenti molto importanti. Penso che De Laurentiis voglia procedere per gradi. La nuova struttura potrebbe diventare una vera casa del Napoli, con spazi non soltanto per la prima squadra, ma anche per il settore giovanile. Si tratta di un'area molto ampia, che permetterebbe alla società di dotarsi di tutto ciò che serve per crescere anche dal punto di vista tecnico e progettuale. De Laurentiis è un visionario, ha spesso anticipato i tempi e sorpreso tutti, ma credo che in questo caso voglia costruire il futuro passo dopo passo."

Il nuovo centro sportivo rappresenta un segnale importante da parte della proprietà, arrivato magari in ritardo, ma che dimostra come non sia tutto da buttare e che possano esserci ancora margini di crescita?

"Seguo il Napoli di De Laurentiis fin dai primi giorni e ho vissuto tante fasi che sembravano segnare la fine di un progetto. Ogni volta si pensava che la società non riuscisse a rinnovarsi, ma il presidente ha spesso ribaltato previsioni e pronostici, sorprendendo tutti. Per questo bisogna essere cauti nei giudizi e non considerare tutto finito quando i risultati non arrivano. De Laurentiis ama essere protagonista e al centro della società. Inoltre, il nuovo centro sportivo potrebbe avere anche una terza funzione: diventare un patrimonio importante in vista di una possibile futura cessione del club. Una struttura di proprietà contribuisce ad aumentare il valore della società e a renderla più appetibile per eventuali acquirenti. Anche questo potrebbe rientrare nella visione lungimirante del presidente."