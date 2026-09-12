Mercato da bocciare? Pavarese frena: "Sapete cos'hanno pensato ADL e Manna?"

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Tante critiche all'indirizzo del Napoli e di Allegri, reduci da tre sconfitte di fila e soprattutto da prestazioni non esaltanti, ma predica calma Gigi Pavaresi, ex direttore sportivo del Napoli, che è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica, l'unica live tutto il giorno.

Come giudichi questo inizio di stagione?

"Al di là della partita di Champions, che ha un significato emozionale completamente diverso dalle gare di campionato, ma credo che comunque in campionato Allegri abbia analizzato in particolar modo con la squadra il primo tempo di Genova, avrà analizzato sicuramente il primo tempo col Como e avrà analizzato anche gli ultimi 20 minuti in particolar modo di Milano con l'Inter dove abbiamo subito il pareggio come l'abbiamo subito ma abbiamo commesso una serie di errori che credo siano stati largamente attenzionati da Max e quindi credo che questo debba essere il motivo per cui cercare praticamente di trovare quelle giuste soluzioni e senza dimenticare che poi se andiamo ad analizzare attentamente i gol che abbiamo subito, sono assurdi gli errori commessi"

Calciomercato da bocciare oppure guardando comunque la losa serviva poco altro?

"Io credo che Manna con Allegri e soprattutto con l'avallo del Presidente abbiano fatto una serie di considerazioni. L'anno scorso siamo stati in lotta fino a a dieci giornate dalla fine del campionato in una stagione che è stata caratterizzata da una serie di infortuni di giocatori importanti e nonostante tutte queste problematiche che abbiamo avuto nella passata stagione la rosa si è dimostrata comunque all'altezza e abbiamo lottato almeno fino a 10-8 giornate dalla fine e quindi probabilmente quest'anno si confida che la via bendata non si accanisca contro di noi per gli infortuni. Non so, per ora ciò non è accaduto, dobbiamo rinunciare a un giocatore come McTominay, abbiamo dovuto rinunciare anche ad Anguissa nella partita di Champions contro l'Arsenal e quindi se dal centrocampo titolare togli due elementi importantissimi e determinanti sia in fase di costruzione e in fase realizzativa e in fase offensiva, signori cari, diventa difficile".