Podcast Molaro: "Bene il 2° posto, ma ora riflessioni su Fab Four, mercato e infortuni"

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A Radio Tutto Napoli, Molaro analizza il pareggio di Parma: "Sul mercato qualcosa è stato sbagliato". Scudetto ormai sfumato, ma 2° posto alla portata

Il giornalista Francesco Molaro è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Qual è il tuo pensiero sulla situazione Scudetto?

"Un po' di delusione, però le prove di Inter-Roma e Como-Inter ci devono far capire che la speranza era quasi vana, perché ci aspettavamo che l'Inter perdesse qualche punticino in queste ultime due partite, invece non ne ha persa nessuno e invece siamo stati noi a perdere due punti ieri a Parma. Come dire, salutiamo l'idea Scudetto, come ha detto Conte, come lo sta dicendo da tanto tempo. Dobbiamo assolutamente guardare avanti, guardare alla Champions, alla qualificazione Champions che è fondamentale. Poi vediamo che cosa succederà, perché bisognerà fare un punto su tutta la stagione, su tutto quello che è successo e quello che succederà nelle prossime partite. Io credo che il Napoli possa tranquillamente chiudere al secondo posto e meriti il secondo posto, però certo delle riflessioni andranno fatte su tutta una serie di situazioni: il discorso di gioco, del mercato - perché io credo che sul mercato qualcosa è stato sbagliato - e sulla questione degli infortuni, ma ne stiamo parlando da mesi."

Sul rendimento offensivo del Napoli, i dati che abbiamo analizzato dicono molto. Pensi che anche Conte li abbia visti?

"È stato un ottimo lavoro perché ci fa capire realmente quale è la differenza di questa stagione in alcuni settori. Questo è un dato che non lo abbiamo solo noi: lo avrà sicuramente lo staff di Conte, lo avrà letto e visto anche Antonio Conte, quindi anche lui prenderà delle decisioni, delle riforme, delle sistemazioni."

Sulla parte tattica, ieri il Napoli ha giocato meglio quando uno dei quattro centrocampisti è uscito. Cosa ne pensi?

"Sì, sulla parte tattica bisogna fare una riflessione. Ieri il Napoli ha giocato meglio quando uno dei quattro è uscito fuori. E poi, guarda, ieri per me è uscito il migliore dei quattro in quel momento, perché secondo me Anguissa era l'unico che ieri ha provato a lottare, ha corso e ha giocato in maniera più dinamica rispetto alla partita con l'Emilia."

È un caso che il Napoli sia arrivato al gol proprio dopo i cambi di Conte, con l'ingresso di Beukema e di Alisson Santos, con l'unica vera azione rapida in verticale?

"Non lo so se è un caso, però può essere che non sia un caso, perché finalmente forse il Napoli, con un po' di qualità in più... Il Parma, ragazzi - voglio dire tutto - ho letto anche di colleghi di Milano che hanno scritto che questo allenatore ha tolto punti al Napoli e al Milan. Ma voglio vedere se il Parma gioca così con tutte le altre squadre se non toglie punti a tutti quanti. In alcune partite queste squadre pigliano 4-5 gol, poi con altre decidono di giocare con il pullman e il doppio pullman davanti alla porta. Il Parma ha trovato il gol su un errore nostro; se non passa in vantaggio non so mai quando ci segna, anche perché non ha molto davanti. Il problema è che la qualità di questo Napoli si vede quando si muove finalmente: ieri ancora una volta è stata un po' ballerina, in momenti sì, in momenti no."

Un ultimo dato: il Parma è diciassettesimo in casa per punti, con soli 15 punti, a tre lunghezze dalla Cremonese. Ha costruito la salvezza soprattutto in trasferta. Ulteriore elemento di rammarico per il Napoli?

"Sì, sicuramente. Però ti ripeto: se tu fai tutta la partita in difesa - e lo hai fatto bene, hai fatto pochissimo - e noi non siamo riusciti a dare di più, quello va ammesso. Però sentire ed elogiare certi tipi di allenatori per questo non mi piace, perché non è solo così che si conquistano i punti salvezza: si fa anche provando in certe partite a vincerle e in certe a limitare i danni. Questo il Parma lo fa, lo fa pure bene, perché secondo me ha un paio di giocatori anche interessanti: per esempio Valeri. Delprato per me è un giocatore molto molto interessante, un calciatore molto intelligente tatticamente."