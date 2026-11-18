Podcast Novellino: "Napoli può rientrare in zona Champions, Allegri è bravissimo!"

Walter Novellino è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

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Mister, Napoli e Torino sono separate da un solo punto in classifica. Quanto vale questa partita?

"Sono due panchine a me molto care. A Torino ho vissuto e allenato, mentre a Napoli ho vinto. È una partita importante per entrambe, delicata, che può dare una piccola svolta alla classifica. Il Napoli ha le qualità per fare una grande partita, ma il Torino è una squadra difficile da affrontare. Sono due formazioni che giocano bene, anche se stanno attraversando delle difficoltà. L'unica cosa che hanno in comune è che hanno parecchi infortuni".

Il Napoli è la delusione di questo inizio di stagione? Nessuno si aspettava di trovarlo a metà classifica.

"Delusione direi di no. Come ho detto prima, il Napoli ha avuto parecchi infortuni. È ovvio che guardando la classifica un pochettino di delusione ci può anche stare. Però sono convinto che, se riuscirà a recuperare tutti i giocatori e a ricreare armonia nello spogliatoio, potrà migliorare la propria posizione in classifica".

Come si spiega il rendimento diverso di giocatori come De Bruyne, Vergara e Hojlund tra Napoli e nazionale?

"Credo che siano giocatori importanti, che hanno grandissime qualità e che forse stanno attraversando qualche difficoltà. Non dobbiamo dire che con Allegri non rendono. Allegri è bravissimo nella gestione dei giocatori importanti e a farli diventare ancora più forti. Vergara a me piace tantissimo, è un ragazzo giovane che salta l'uomo. Forse la nazionale dà motivazioni diverse, ma non vorrei credere a questo, perché quando un giocatore scende in campo al San Paolo le motivazioni ci sono. Le difficoltà sono dovute soprattutto agli infortuni. L'allenatore non è mai riuscito a schierare la formazione che aveva in mente".

La Serie A sta cambiando, con partite più aperte, tanti gol e pochissimi 0-0. Le piace questa evoluzione del calcio?

"Devo dirti la verità, a me non piace. Mi è sempre piaciuto giocare con un bel possesso e con le ripartenze. Non mi sembra che assomigliamo ai campionati esteri, dove secondo me c'è più qualità e maggiore libertà tecnica. Noi siamo più tattici. Forse qualcosa sta cambiando, curiamo molto la fase di possesso e meno quella di non possesso. Sono convinto che si tornerà un po' al passato, perché il palleggio e la costruzione dal basso sono diventati un po' noiosi".

Il Napoli è a nove punti dal quarto posto occupato dal Milan. Può ancora recuperare questo distacco e qualificarsi alla Champions League?

"Credo che abbia tutto per poter recuperare. È ovvio che le difficoltà ci sono e sono dovute soprattutto agli infortuni. Adesso stanno recuperando diversi giocatori. Sono convinto che il Napoli sia una squadra importante, che può riprendere la corsa alla Champions. Bisogna ritrovare Hojlund, un giocatore che ha fatto bene anche in nazionale. Se ritrova il gol, potremmo vedere un Napoli diverso rispetto a quello attuale".

Alessio Cacciamani, giovane talento passato dalla Juve Stabia al Torino, è seguito anche dal Napoli. Potrebbe essere un'occasione interessante per il futuro?

"Noi abbiamo tantissimi giovani importanti, bisogna farli giocare. Abate è uno di quegli allenatori che ha dato spazio al ragazzo alla Juve Stabia, dove ha dimostrato tutto il suo valore. L'importante è far giocare questi ragazzi. Anche qui a Perugia abbiamo calciatori importanti, ragazzi del 2008 e del 2009 che fanno la differenza. Bisogna trovare allenatori che abbiano il coraggio di farli giocare e dare loro delle possibilità. In questo momento abbiamo difficoltà a valorizzare i giovani, ma sono proprio loro che possono darci qualcosa in più. Ci manca la capacità di saltare l'uomo, la qualità nell'uno contro uno. È fondamentale credere nei giovani che abbiamo".

Napoli-Torino, quanto finisce? E soprattutto, per chi farà il tifo Walter Novellino?

"Io sono nato e cresciuto nel Toro, poi ho vinto il campionato con il Napoli. Napoli è una città alla quale sono legato, sono campano. Diciamo un po' Napoli...".