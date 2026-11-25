Podcast Parlato: "Stavolta elogi ad Allegri. Ieri determinante con una mossa..."

Grande Napoli a Manchester: il City si ferma sul 2-2, Allegri ritrova la sua squadra

Una prestazione di carattere e personalità in Champions League: gli azzurri mettono in difficoltà il Manchester City e sfiorano l'impresa. Le scelte tattiche di Allegri sorprendono Maresca, ora serve continuità. Manuel Parlato, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Il pareggio contro il Manchester City è stato una meteora oppure il Napoli è finalmente sulla strada della guarigione?

"È stata sicuramente la migliore partita del Napoli in questa stagione. Arriva dopo altri segnali positivi, come il secondo tempo contro la Lazio prima della sosta e la vittoria contro il Torino. Abbiamo visto un Napoli diverso per attenzione, concentrazione e compattezza, capace anche di soffrire. Il rammarico è aver subito due rimonte, perché la squadra avrebbe potuto portare a casa un'impresa. Bisogna riconoscere anche i meriti di Allegri: quando c'è da criticarlo bisogna farlo, ma quando c'è da elogiarlo bisogna riconoscerne i meriti. Ieri è stata determinante la scelta di schierare Spinazzola a destra e passare alla difesa a quattro. Beukema ha disputato una grande partita, così come Gilmour, che per me è stato il migliore in campo. Anche Højlund ha segnato un gran gol e Lang ha dato un contributo importante. La squadra ha qualità e deve assolutamente risalire in campionato: non può occupare l'ottavo posto in classifica."

Il Napoli ha dimostrato di avere valori importanti, nonostante le difficoltà e i numerosi infortuni. Anche in Champions League la qualificazione resta alla portata?

"Assolutamente sì. Allegri ha preparato benissimo la partita, mettendo i giocatori nelle condizioni di fare male al Manchester City. Tuttavia, se le qualità non ci fossero, non sarebbe stato possibile disputare una gara del genere. Questa squadra ha valori importanti e deve ritrovare un'organizzazione e una mentalità adeguate. Anche il Como, che sta facendo un grande campionato, dimostra quanto possano incidere un'organizzazione efficace e un'identità precisa. Il Napoli non può essere da ottavo posto, indipendentemente dagli infortuni. In Champions League la qualificazione è ancora possibile: non sarà necessariamente obbligatorio vincere tutte e tre le partite rimanenti, perché anche con 11 punti si potrebbe raggiungere l'obiettivo. Questa prestazione deve rappresentare un punto di svolta, soprattutto sul piano mentale, fisico e organizzativo."

Quanto pesano le responsabilità di Milinkovic-Savic sul gol del pareggio di Cherki?

"È un peccato, perché si tratta di una disattenzione tecnica che da un portiere della sua esperienza non ti aspetti. Nel complesso, però, Milinkovic-Savic aveva disputato un'ottima partita, dimostrando sicurezza nelle uscite, buona gestione del pallone con i piedi e intervenendo anche su conclusioni complicate. Sul primo gol non me la sento di attribuirgli particolari responsabilità, perché si è ritrovato una conclusione ravvicinata e difficile da gestire. Sul secondo, invece, è più difficile assolverlo: il pallone passa sul suo palo e avrebbe potuto fare meglio. È un vero peccato, perché con la vittoria il Napoli avrebbe conquistato tre punti e acquisito ulteriori certezze, facendo un importante passo avanti anche nella classifica di Champions League."