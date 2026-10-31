Podcast Parole Allegri, Gaito: “Tifosi vogliono vittoria perché classifica piange, non perché è la Juve!”

Antonio Gaito commenta la conferenza stampa di Allegri: dalla rivalità con la Juventus alle difficoltà del Napoli, fino al record di gol in Serie A.

La Juventus resta un'avversaria da non sottovalutare, ma secondo Antonio Gaito il peso di Juventus-Napoli non può essere ridotto alla storica rivalità tra le due tifoserie. Il direttore di TuttoNapoli e Radio TuttoNapoli, intervenuto in diretta, ha commentato le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida, soffermandosi anche sulle difficoltà di classifica degli azzurri e sull'evoluzione del calcio italiano. Al centro dell'analisi anche il record di gol registrato nell'ultima giornata di Serie A: un dato che conferma un cambiamento nelle filosofie di gioco e sul quale Gaito non condivide del tutto le previsioni dell'allenatore del Napoli.

Come ti è parso Allegri in conferenza? Alcune cose non ti sono piaciute. "Ha detto anche cose condivisibili, soprattutto quando ha parlato della Juventus. Non bisogna mai darla per morta: è una squadra che parte quantomeno con l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro. Poi abbiamo raccontato che il mercato non le ha portato granché, considerando che nella passata stagione è arrivata sesta. Siamo ancora qui a parlare di una squadra che non ha risolto il problema del centravanti e che a centrocampo, senza Thuram e Locatelli, abbassa tantissimo il proprio livello, perché appena si passa alle alternative la differenza si nota. Da questo punto di vista, il Napoli ha qualcosa in più: anche quando perde alcuni giocatori, ne ha altri altrettanto qualitativi. Ci sta, quindi, che Allegri abbia voluto rimarcarlo. Interessante anche il passaggio sull'assenza di Lobotka e sul possibile cambio di sistema: talvolta De Bruyne e Gilmour potrebbero essere utilizzati insieme per sostituirlo, ma in alcune circostanze, anche per ruotare gli uomini, si potrebbe fare qualcosa di diverso, giocando soltanto con due mediani. Poi ci sono state altre dichiarazioni che rispecchiano un po' il personaggio. Gli è stato chiesto dei tanti gol in Serie A. Noi raccontiamo da tempo che anche il cambio delle regole, il recupero delle perdite di tempo e una maggiore attenzione al tempo effettivo sono tutti fattori che favoriscono le partite ricche di reti. A questo si aggiunge l'atteggiamento delle squadre, che cercano sempre un gol in più, anche perché nessuna sembra riuscire a essere particolarmente solida e, di conseguenza, si prova a difendere il meno possibile. Allegri ha detto che vuole vedere cosa succederà a marzo, quando i punti peseranno per la qualificazione alla Champions League o per la lotta alla salvezza. Bisognerà capire se ci sarà ancora lo stesso spettacolo e se continueremo a vedere così tanti gol. Secondo lui, a quel punto i numeri tenderanno a riequilibrarsi. Anche per quanto riguarda chi sostiene che Allegri sia cambiato, non mi sembra che sia così. Gli è stato chiesto se sia un nuovo Allegri e lui ha risposto di no, sottolineando che bisogna comunque migliorare la fase di non possesso. C'è, infine, il passaggio su Juventus-Napoli, definita una delle partite dell'anno, soprattutto per i napoletani. Ecco, devo dire la verità: questo passaggio non mi è piaciuto molto".

Le cose sono cambiate già da anni.

"È vero che i tifosi considerano importante Juventus-Napoli, ma non è più come ai tempi in cui lui allenava la Juventus. Nei suoi primi anni sulla panchina bianconera, quella era ancora la partita che poteva salvare una stagione, acuire determinate situazioni positive oppure far esplodere quelle negative. Era una gara che, in qualche modo, poteva dare un senso a un intero momento del Napoli. Ma non è più così. Allegri dovrebbe saperlo, perché già successivamente il Napoli lottava per il campionato e, dopo una partita contro la Juventus, poteva correre verso lo scudetto. Sappiamo poi cosa successe. Quando dice che non ci si può ridurre a una singola partita e che bisogna pensare agli obiettivi più importanti, perché una squadra che da quindici anni è in Europa non può ragionare in questo modo, credo che non tenga conto dell'evoluzione della tifoseria napoletana. I tifosi ormai non vedono più Juventus-Napoli come la partita che deve salvare la stagione. Una parte, per carità, sarà rimasta ancorata a quella mentalità, ma la maggioranza l'abbiamo ascoltata per tutta la settimana e considera questa partita importante non perché di fronte ci sia la Juventus, ma perché la classifica piange. La situazione è disastrosa".

La nona giornata di campionato si è conclusa con 43 gol, un record che non si registrava da sei anni: bisogna tornare alla stagione 2020-2021 per trovare un turno con altrettante reti. Magari si verificherà quello che dice Allegri e la media gol si abbasserà. Ma negli ultimi anni non vedevamo così tante reti neanche nelle prime giornate. La Serie A era noioso e chiusa dall'inizio.

"Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo. Rimarcavo questo aspetto perché da giorni sentiamo dire: "Avete visto? Allegri è cambiato, ha completamente modificato la sua filosofia e adesso si adegua al calcio moderno". Magari ha notato che le caratteristiche del Napoli, in questo momento, sono più adatte a proporre qualcosa di diverso. Lui stesso, però, lo aveva detto in maniera ironica: "Ora faccio un calcio diverso, all'attacco". Nei fatti e nelle sue ultime dichiarazioni, tuttavia, continua a smentire questa interpretazione. Non lo so, magari qualche partita finirà 0-0 o 1-0, perché la componente psicologica, soprattutto nella lotta per la salvezza, porterà alcune squadre a provare a chiudersi e a fare un catenaccio. Però credo che la maggior parte delle formazioni non cambierà il proprio modo di giocare. Il Frosinone sa bene che ha costruito la propria classifica giocando all'attacco: perché dovrebbe rinunciare a questa filosofia per provare a portare a casa un punticino? È cambiata proprio la mentalità e, in questo senso, Allegri va controcorrente: scommette sul fatto che ci sarà un riequilibrio e che torneremo a vedere squadre più chiuse. Io credo, invece, che sia un'era ormai finita.

È normale che ogni tanto possa uscire qualche altro 0-0, 1-0 o 0-1. Finora, però, abbiamo visto pochissimi risultati di questo tipo. Penso alla Roma, che ha giocato in dieci e a un certo punto si è accontentata, oppure alla partita della settimana scorsa contro l'Udinese. Anche in quel caso, se non ricordo male, c'è stato un rigore sbagliato. Si tratta comunque di episodi, di partite tra squadre chiaramente in difficoltà che, a un certo punto, hanno preferito accontentarsi del pareggio. Le partite, però, sono molto aperte. La filosofia ormai è quella di trascorrere meno tempo possibile nella propria area di rigore e nella propria trequarti, perché questo è diventato il modo migliore per difendersi. Il Como ha avuto la miglior difesa l'anno scorso difendendo nell'altra metà campo. In parte lo ha ammesso anche Allegri: non ci sono più i difensori di una volta, a tutti i livelli. Si gioca tantissimo e le regole vanno in questa direzione. Se una squadra si abbassa anche solo per un quarto d'ora, in quel lasso di tempo rischia di subire tantissime azioni: il tempo viene recuperato, non vengono più concessi falli per ogni contatto e, di conseguenza, se ti chiudi nella tua area di rigore devi fronteggiare un attacco ogni minuto. Anche le squadre che lottano per salvarsi non fanno più questo tipo di calcio e dubito che torneranno a farlo persino nella fase conclusiva della stagione".