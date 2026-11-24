Podcast Pastore: "Allegri ha già dato il meglio di sé. Forse è stato scelto per un motivo"

Il giornalista di Cronache di Spogliatoio e talent di Dazn Giuseppe Pastore è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Secondo te questa sera all'Etihad sarà la notte delle stelle, ma stavolta per gli azzurri?

"Di stelle ne ha di più il City, con tutto il rispetto per il Napoli. Gli azzurri dovranno trovare motivazioni importanti, soprattutto i tre giocatori offensivi, chiamati a un'impresa. Non credo che il Napoli possa puntare alla vittoria, anche perché il divario tra le due squadre è evidente. Il City sta vivendo un momento contraddittorio: crea occasioni, ma fatica a concretizzarle. Il Napoli dovrà soprattutto restare concentrato per tutti i 90 minuti, cosa che non è riuscita a fare contro Villarreal e Porto, dove agli errori tattici si sono aggiunti gravi errori individuali. Anche l'anno scorso, contro il City, il Napoli riuscì a resistere per circa 70 minuti, senza però evitare la sconfitta. Il rischio è giocare una buona partita e doversi accontentare di uscire a testa alta. Condivido l'approccio indicato da Allegri: è una partita quasi bonus, che non incide in maniera decisiva sul cammino europeo, perché le gare fondamentali saranno le successive. Questa minore pressione potrebbe permettere ai giocatori di esprimersi con maggiore libertà, mettendo da parte tensioni e preoccupazioni. Penso anche a Lang, che potrebbe incidere qualora partisse dalla panchina. Il Napoli ha bisogno di ritrovare serenità e leggerezza, puntando sulle proprie qualità."

Quanto diventa importante per il Napoli il passaggio del turno in Champions League, considerando anche le difficoltà della rimonta in campionato?

"È un obiettivo fondamentale, anche per ragioni economiche e per avere maggiori risorse da investire. Sono convinto che Allegri tenga molto al superamento del turno, anche per dimostrare di aver raggiunto un traguardo che l'anno scorso era sfuggito alla squadra. Un'eventuale qualificazione ai playoff, però, vedrebbe probabilmente il Napoli sfavorito, a meno di un sorteggio particolarmente favorevole. In campionato, invece, non credo che il distacco dal quarto posto sia così diverso da quello della scorsa stagione. Il problema è soprattutto il modo in cui il Napoli affronta le partite: spesso trasmette pessimismo e fatica a imporsi anche contro avversari in difficoltà. Lo abbiamo visto contro il Torino, una squadra che il Napoli avrebbe potuto gestire con maggiore facilità. Anche dopo il vantaggio, gli azzurri si sono abbassati troppo. Inter, Roma, Como, Lazio e Milan, in questo momento, offrono sensazioni migliori anche sul piano del gioco. La Champions, però, ha il vantaggio di azzerare questi ragionamenti. Stasera mi accontenterei di vedere un Napoli più sereno e unito rispetto a quello uscito dalle sconfitte contro Villarreal e Porto, che hanno lasciato strascichi pesanti nello spogliatoio. Si può anche perdere contro una squadra più forte, ma bisogna tornare a giocare da squadra. La cosa positiva della vittoria contro il Torino è stata proprio la risposta di alcuni giocatori finiti sotto pressione, come Lang e De Bruyne, che hanno disputato una buona partita. Per tornare a sperare in una rimonta serve recuperare il gruppo. Allegri, in passato, è stato bravo a ricostruire lentamente le proprie squadre dopo partenze difficili. Penso al Milan 2012-2013, che perse giocatori importanti, iniziò male la stagione e arrivò poi al terzo posto attraverso un percorso graduale, costruito sulla solidità difensiva e sulla compattezza dello spogliatoio. Anche la Juventus 2015-2016 partì male, prima di trovare continuità. Vedremo se Allegri riuscirà a riproporre quella capacità di ricostruire il gruppo."

Dopo aver visto Allegri nelle sue precedenti esperienze, pensi che abbia ancora il fuoco e le motivazioni necessarie per guidare il Napoli?

"Credo che Allegri abbia già espresso il meglio della propria carriera. Non è una critica, semplicemente tutti gli allenatori attraversano una parabola professionale che prima o poi raggiunge il suo apice. È successo a Sarri, Spalletti, Mourinho e Guardiola, mentre Klopp ha scelto un percorso diverso. Un caso particolare è Gasperini, che forse conserva ancora quella fame perché non ha vinto molti trofei di primo piano, al di là dell'Europa League. Penso che Allegri sia arrivato a Napoli anche per una ragione precisa: oggi non è più un allenatore di grandi pretese, né un tecnico che cerca continuamente di scuotere l'ambiente con metodi forti come Conte. Probabilmente De Laurentiis lo ha scelto anche perché riteneva che, dopo gli investimenti degli ultimi anni, non avrebbe avanzato particolari richieste economiche. Allegri ha accettato questa situazione e un contratto importante, senza imporre condizioni. Non scopriamo oggi che si trova nell'autunno della sua carriera. Mi colpisce, però, il suo rifiuto quasi ostinato di entrare nel merito delle questioni tecnico-tattiche. Alle domande risponde spesso con slogan come la necessità di sorridere, evitare errori tecnici e mantenere la serenità. È una strategia che lo rende difficilmente interpretabile e che utilizzava anche al Milan e alla Juventus. In passato questo atteggiamento lo ha reso anche simpatico e abile nel gestire i rapporti con i giornalisti, ma a Napoli la situazione è diversa. Le parole, però, non portano punti: quelli si conquistano sul campo. Allegri è un allenatore molto legato ai risultati e deve riconoscere che, al momento, non sono sufficienti per una squadra che arriva da due stagioni di vertice. Gli infortuni e il mercato hanno sicuramente inciso, ma la sua impronta non si sta ancora vedendo. Per questo continua a rimandare i giudizi, invitando tutti ad aspettare il recupero degli infortunati e le prossime partite. Credo sia giusto non avere pregiudizi e aspettare, ma entro il 20 dicembre, come ha indicato lo stesso Allegri, bisognerà fare un primo bilancio. A quel punto saranno passate diverse partite e si capirà se il Napoli sarà riuscito a risalire in campionato e a mantenere aperto il discorso Champions. Se non dovesse battere il Bruges, la situazione europea diventerebbe molto complicata e i giudizi sulla stagione inevitabilmente più pesanti. Per ora è giusto attendere, ma il tempo delle risposte si avvicina."