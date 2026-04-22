Radio TN "Perché solo oggi ci lamentiamo della qualità del gioco di Conte?", il dibattito a Passionapoli su RTN

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Sotto la lente d'ingrandimento la sconfitta del Napoli contro la Lazio e soprattutto della bassa qualità del gioco della squadra di Antonio Conte.

Ampia analisi nel corso di Passionapoli, trasmissione in onda su il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli. Sotto la lente d'ingrandimento la sconfitta del Napoli contro la Lazio e soprattutto della bassa qualità del gioco della squadra di Antonio Conte.

Il co-conduttore e giornalista Guido Gaglione si meraviglia di chi si meraviglia: "Sono stanco, però anche sorpreso. Mi meraviglio di chi oggi si meraviglia. Cioè io mi chiedo perché? Perché solo oggi? Perché oggi ci lamentiamo della qualità del gioco che non c'è, della noia, dei tiri in porta che non si fanno? Quello di cui stiamo parlando adesso è ciò che vediamo da quanto? Da tantissimo. Allora la narrazione deve essere una narrazione corretta, veritiera, reale, realistica. Non si deve far condizionare dal risultato. Aver vinto tante partite in quel modo non significa aver visto un Napoli diverso. Abbiamo visto lo stesso Napoli".

L'altro co-conduttore del format Nicola Luongo invece ne fa una questione di gioco ma anche di errata comunicazione: "Mi voglio spostare un attimo sul finire di gara e si rilasciano dichiarazioni in conferenza stampa, perché anche lì si lasciano tracce della personalità degli allenatori. Il dopo la partita di Antonio Conte lo ha visto esternare scuse molto ovattate. Io sentito le scuse di Spinazzola, di Politano, non quelle di Antonio Conte.

Ho sentito ancora parlare di testa, cattiveria, mentalità, di fiammelle che si spengono e che si accendono. Non si è parlato di calcio. Di calcio noi non sentiamo mai parlare. Conte, inoltre, è andato a sminuire l'idea di gioco di Sarri evidenziando il modo di far giocare i suoi uomini in spazi stretti e ripartenza. No Conte, no. Giocavano a pallone. Giocavano a calcio. La verità è che la Lazio di Sarri ha distrutto Conte… occupavano gli spazi e sapevano attaccare quelli del Napoli".