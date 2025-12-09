Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: altra grande giornata insieme fino alle 19

Siete pronti ad un'altra giornata tutta azzurra? Quest'oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, inizierà dalle 9 con “Il “bar di TuttoNapoli" con Antonio Gaito, Carlo Caporale ed Arturo Minervini ed i nostri inviati da Castel Volturno Christian Marangio e da Lisbona Giovanni Annunziata. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Antonio Noto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Davide Baratto che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Christian Marangio ed Antonino Treviglio. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con "Napoli nel mondo", un’ora di grande passione e partecipazione con Daniele Rodia e Roberto Stanzione ed i Club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

