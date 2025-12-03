Radio Tutto Napoli, oggi il palinsesto si allunga: dalle 8 alle 21 per Napoli-Cagliari

Pronti ad una giornata ancora più azzurra? Domani il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, si allunga ulteriormente per accompagnarvi e raccontarvi anche Napoli-Cagliari. Si inizia dalle 8 con Francesco Carbone con la rassegna stampa in “Buongiorno Napoli”. Alle 9.00 due ore con “Il “bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata, Arturo Minervini e Francesco Carbone fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con il direttore Antonio Gaito, i suoi ospiti ed i primi collegamenti dallo stadio Maradona. Dalle 17 stop ai soliti format e il via a "Napoli in campo" per seguire Napoli-Cagliari con Antonino Treviglio, Christian Marangio e dal Maradona Fabio Tarantino, Daniele Rodia e Antonio Noto. Come sempre, non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

