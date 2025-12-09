Radio TuttoNapoli live anche da Castel Volturno: dalle 9 c'è "Il Bar di TuttoNapoli"

Siete pronti ad un'altra giornata tutta azzurra? Il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, quest'oggi inizia alle 9.00 con due ore con “Il “bar di TuttoNapoli" con Antonio Gaito, Carlo Caporale ed Arturo Minervini fino alle ore 11 con i nostri inviati da Castel Volturno Christian Marangio e da Lisbona Giovanni Annunziata.

Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Antonio Noto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Davide Baratto che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Christian Marangio ed Antonino Treviglio. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con "Napoli nel mondo", un’ora di grande passione e partecipazione con Daniele Rodia e Roberto Stanzione ed i Club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android